Alumnos del Conservatorio Vicente Emilio Sojo lamentan muerte del maestro Luis Giménez #20Jul

La música en Lara está de luto con el fallecimiento de Luis Orlando Giménez, fundador de El Sistema en Lara. Desde su fundación, con más de 50 años de trayectoria, dejó una huella imborrable en quienes hoy lo recuerdan. Durante su paso por El Sistema, fue homenajeado por la Fundación Niños Cantores de la Orquesta Sinfónica Juvenil cuando cumplió su 25 aniversario. En entrevistas a EL IMPULSO, dijo que sus padres no eran músicos, y que “esa motivación artística vino a través de mi hermano quien se destacó como pintor y violoncelista… yo era muy callejero y fue a través de la música que canalicé todas esas inquietudes y a aprovechar el tiempo”. Foto: Archivo Lea más detalles en www.elimpulso.com #Muerte #Conservatorio #VicenteEmilioSojo #ElSistemaLara #Barquismeto #másnoticias #másinformación #20Jul

