Aumento en tarifa de transporte no cubrirá mantenimiento de rutas

A partir de este 1º de mayo la tarifa del pasaje urbano será de 5 mil bolívares, según declaraciones del secretario general del sindicato automotor del estado Lara, Giovanny Perozo.

Además expreso que la tarifa impuesta no cubrirá los gastos de repuestos e insumos que las unidades de transporte puedan necesitar.

Del mismo modo, las tarifas del pasaje extraurbano, tendrá un incremento del 100 %, afectando a los usuarios de los municipios Andrés Eloy Blanco, Urdaneta, Jiménez, Crespo, Morán, Simón Planas, Torres y Palavecino.

“La crisis del transporte se ha agudizando cada día, los costos de operación van en aumento, un batería esta en 25.000.000 bolívares, mientras en un caucho está en 170.000.000 millones”, expresa Perozo.

Sin salidas

Los usuarios muestran descontento tras el anuncio debido a que el aumento acelerado de la tarifa del transporte colectivo, no es proporcional con su remuneración diaria.

“Con esta tarifa no podré seguir trabajando, si el pasaje aumenta a 5000 bolívares, tendré que quedarme en mi casa a ver qué hago para poder comer”, asegura Carmen Mendoza, quien vive en la zona este de la ciudad y trabaja hacia el centro.

Ángela Morán dice que el aumento de pasaje a 5000 bolívares, es sumamente difícil, debido a que conseguir efectivo en estos momentos es sumamente complicado, “uno va al banco y le dan son 10 bolívares”.

“Soy padre de familia y ya no se que hacer para que me alcance el dinero, este aumento de sueldo del 1º de mayo lo que me trae es una gran tristeza, antes lo que ganaba me alcanzada ahora todo se me va a en pasaje”, comenta con descontento Pedro Figueroa.