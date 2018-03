Biaggio Pilieri: Aquí se cerró la vía electoral

El diputado a la Asamblea Nacional, Biaggio Pilieri, asistente del foro Venezuela es Tierra de Gracia encabezado por María Corina Machado, declaró de cara al evento electoral del 20 de mayo que no solo de trata de condiciones electorales, a su juicio, el punto de honor es más complejo e integral.

“Nosotros no podemos avalar un fraude, una farsa electoral por varias razones. En primer lugar la convocatoria a elecciones tiene un pecado original por haber sido convocada por un órgano ilegítimo, ilegal y espurio como lo es la Asamblea Nacional Constituyente”.

Recordó que el 16 de julio del año pasado 7.6 millones de venezolanos votaron para desconocer tal cuerpo. En ese sentido, dijo, no es posible reconocer unas elecciones presidenciales u otras convocadas por dicho órgano.

“O es ingenuidad e inocencia o es ignorancia o es colaboracionismo. Todo aquel que colabore con este proceso no es otra cosa que una versión del ‘madurismo’ y así será denunciado por nosotros. Nosotros sí estamos claros que aquí se cerró la vía electoral”.

Claro que los demócratas quieren elecciones, pero en las que se elija y no solo se vote y el resultado no se pronuncie desde el Palacio de Miraflores o desde el Ministerio de Elecciones, que es el Consejo Nacional Electoral, agregó.

Hay que sensibilizar a los ciudadanos

El parlamentario insistió en el que proceso electoral no es la vía para salir del gobierno por tanto que tal evento se traducirá en la presencia de un presiente ilegítimo y usurpador de Miraflores.

“La ruta hoy es seguir sensibilizando a la gente, la ruta es decirle a todo el mundo que no se puede participar en el fraude electoral. Ser candidato es ser colaboracionista, es más, todo aquel que participe por ingenuidad está colaborando con el régimen. Después del 20 de mayo seguiremos luchando porque quien asuma el poder de manera ilegal e ilegítima no se podrá sostener mucho tiempo en el mismo”.

Lo primero es tener claro el objetivo superior, que no es otro que salir del régimen, el objetivo no son dos semanas más o un rector más, el propósito central de cualquier plataforma tiene que ser la salida del gobierno, advirtió.

“Tenemos que tratar de que todos estos movimientos e iniciativas se articulen a fin de conformar una gran red con el mismo lenguaje y narrativa”.

Respecto a la dolarización que propone Henri Falcón señaló que los venezolanos no comprarán ningún tipo de propuesta que no sea real, clara y posible.

“Este país no soporta más, cuánta gente se va a morir de aquí a enero, cuando supuestamente vendría asumiendo el presidente ilegítimo. Cuánta gente se va a morir por la falta de medicinas, alimentos, inseguridad. La salida no es dolarizar la economía, la salida es que este gobierno deje el poder. La única manera para que la economía cambie tiene que ver con el cambio de gobierno”.