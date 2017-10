Carmen Meléndez: Trabajaremos unidos por Lara

En esta edición damos a conocer las opiniones que los aspirantes a la gobernación de Lara ofrecieron a EL IMPULSO.

-¿Cuáles son las expectativas que tiene en este momento?

-Como parte del pueblo larense, con mucho amor y compromiso, estoy llena de esperanzas. Me he contagiado de esa alegría, de ese sentimiento profundo que tiene nuestro pueblo por ver un cambio en sus vidas. Mis expectativas son las de cientos de miles de hogares larenses, que, con una mano en el corazón, y la otra extendiéndomela, me han dicho: trabajemos unidas y unidos por Lara. Sin distinción, sin discriminación, sin sectarismo, sin burocratismos, seremos un Gobierno de la esperanza de todas y todos. En ese sentido, estoy preparada para trabajar junto a nuestro pueblo por construir el renacer larense; consumirme gustosamente en que las vidas de nuestra juventud, amas de casas, trabajadores, campesinos, empresarios, transportistas, policías y comuneras sean la de un Futuro de dignidad, paz y la mayor suma de felicidad. Nuestra gente está cansada de excusas y la falta de sensibilidad para solucionar los problemas.

-¿Cuál es el principal problema que mayor preocupación tienen los larenses y cómo piensa usted qué puede resolver y en cuánto tiempo?

-He recorrido todo el territorio de nuestro amado estado Lara, de punta a punta, cada rincón, y desde las catacumbas de nuestro pueblo. No me importó qué tan lejano, ni qué tan complejo fuese llegar, allí estuvimos junto a nuestro pueblo escuchando atentamente sus planteamientos, sus necesidades, sus problemáticas, pero sobre todo sus propuestas para trabajar unidas y unidos por la recuperación de nuestro estado Lara. De todas las preocupaciones y de todas las problemáticas, por la que ya estamos trabajando por su pronta solución, es por el suministro permanente de agua, a todas nuestras comunidades, de calidad y a precio justo. Eso es posible, como lo he dicho en reiteradas ocasiones, trabajaremos en un Gobierno que da la cara a los problemas de nuestro pueblo para lograr el 100 % de suministro agua a nuestras comunidades, de calidad y a precios justos.

Para eso, ya tenemos un plan de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Hemos asumido el reto de que, en 6 meses, con una acupuntura de obras de mejoramiento y rehabilitación, de sistema de producción campo de pozos y embalses, podremos mejorar notablemente el suministro del vital líquido en nuestras comunidades en 40 %.

-Dentro de su programa de gobierno, ¿cuáles son las prioridades en materia de educación, salud, seguridad y servicios?

-Muchas son las prioridades reflejadas en nuestro Plan de Gobierno Unidas y Unidos por Lara, hemos desarrollado 7 vértices: agua, educación, salud, desarrollo urbano, desarrollo rural integral, producción y seguridad. Transversal tenemos como prioridad la homologación de sueldos a todo el personal de la Gobernación, quienes trabajarán conmigo, en unidad, sin discriminación, deben tener un pago digno, acompañado de los beneficios sociales que establecidos por la Ley. Por la educación, nuestro Plan de Gobierno, luego de años de olvido, ha trazado como metas estratégicas la construcción de nuevos planteles, la rehabilitación y dotación de los existentes, pero sobre todo garantizar que, sin restricciones, todos nuestros estudiantes tengan acceso al programa de alimentación escolar, uniformes, útiles, y sus canaimas educativas.

En materia de salud, nuestro lema es: “Hospitales y ambulatorios para garantizar y prolongar la calidad de vida”, y por eso estamos priorizando la máxima coordinación entre los entes, en el Consejo Regional de Salud, y con esto, tenemos el reto de tener un sistema de dotación permanente de medicamentos e insumos para toda nuestra red de salud.

En seguridad, luego de la reunión con las fuerzas de seguridad construimos una visión de seguridad integral de nuestro pueblo, partiendo de la máxima coordinación, y la dignificación de la función policial en el estado con la micro misión “Protectores del Pueblo de Lara”.

-Aunque todavía no se ha previsto el monto del nuevo presupuesto para el año 2017, ¿cuál sería la estimación adecuada tomando en consideración la inflación que está registrando el país?

-Primero, estoy convencida que el problema en el estado Lara no es la falta de recursos, ni la inflación, han sido reiteradas excusas de un sector insensible ante los problemas de los larenses. En segundo lugar, trabajaremos en un plan productivo, donde la Gobernación de Lara, con la inversión en proyectos agrícolas, industriales, turismo y con la explotación de minerales no metálico, pueda generar sus propios recursos, que puedan dirigirse a planes sociales y la operatividad de la Gobernación.

-Como usted ha venido sosteniendo en su lema: Vuelve la esperanza, ¿qué significado tiene esta consigna en este instante en que la gente se prepara a votar?

-No es una simple consigna, es un sentimiento, que se convertirá este 15 de octubre en una votación histórica, de un pueblo que se cansó de sufrir y que con su voluntad de cambio decidirá por una opción de Gobierno que realmente le da la cara para resolver sus problemas. El retorno de la esperanza, se ha convertido en mi compromiso con el pueblo larense, por hacer de la Gobernación un espacio eficaz y eficiente, de trabajo junto al pueblo, sin exclusión. A Lara, llegó el Golpe de Timón.