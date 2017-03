Carnet de la Patria podría garantizar acceso a universidades

A principios del mes de febrero el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el inicio del proceso carnetización del Carnet de la Patria en los liceos y universidades del país.

A pesar de que las autoridades hacen hincapié en que la carnetización no es un proceso obligatorio, un grupo de representantes de la unidad educativa nacional San Francisco Javier, que prefirieron no identificarse, vieron con preocupación que sus hijos les comentaron que debían sacarse el Carnet de la Patria.

“Supuestamente la subdirectora recibió una llamada del Ministerio de Educación para que llevaran a todos los estudiantes mayores de 15 años el liceo Villavicencio a tramitar el Carnet de la Patria. Fue increíble la cantidad profesores y alumnos que abandonaron la aulas para cumplir con este requisito”, expresó una representante del plantel cuyo nombre no quiso revelar.

El director del Liceo Rafael Villavicencio, Hugo Losada, comentó que el proceso de carnetización dentro de la casa de estudio ha sido muy concurrido y han podido notar el entusiasmo que tienen los estudiantes y miembros de la comunidad en participar. En la institución que dirige, más del 60% de los alumnos mayores de 15 años han obtenido su Carnet.

Al momento que periodistas de EL IMPULSO consultaron la importancia de que los estudiantes se registren , Losada destacó que al portador del Carnet se le efectuará un estudio socioeconómico y contará con seguridad para formar parte de los procesos educativos que prontamente se anunciaran; como lo son: “facilidades en la logística de ingresos a las universidades o Misiones en donde los estudiantes podrán explotar su potencial y habilidades”.

En lo referente a esta información, es importante destacar que el presidente Maduro, en la transmisión de su programa radial La Hora de la Salsa, el 8 de febrero, informó que le serían entregadas 40.000 becas a estudiantes del país a través del Carnet de la Patria.

Alumnos del liceo Villavicencio, comentaron que a pesar de que están consciente que sacar el Carnet de la Patria no es algo obligatorio, ellos lo hacen por el simple hecho de que temen que el futuro de su educación esté en las manos de un simple Carnet.

“Lo hago por miedo a no conseguir cupo en la universidad o no poder obtener una beca que me ayudaría a pagar mi carrera”, opinaron los alumnos mientras hacían la cola para sacar el Carnet de la Patria.