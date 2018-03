Cierran la vía a Río Claro por falta de gas, comida y transporte #13Mar

Una nueva protesta se escenifica en el estado Lara este martes. Esta vez el sitio de la manifestación es El Manzano, específicamente en el sector Los Sauces. Los habitantes de la zona decidieron cerrar la vía que comunica a Barquisimeto con la parroquia Juares, como medida de protesta a la falta de gas domestico, comida y transporte.

Con escombros y cauchos los manifestantes cerraron la vía por completo para llamar la atención de las autoridades locales.

La falta de gas en toda la comunidad es desde hace al menos 2 meses. Llaman y se dirigen a las empresas distribuidoras de gas y no solventan la situación. Así mismo pasa con la distribución de las cajas CLAP. Desde el mes de diciembre no distribuyen la comida mexicana en el sector. A esta situación se une la falta de transporte. Pocas unidades de las líneas ordinarias que prestan servicios hacia Barquisimeto y Rio Claro. El servicio de Transbarca no se da abasto y los manifestantes denuncian que los piratas cobran exceso de pasaje.

Las personas que mantienen cerrada la vía a Rio Claro, dicen que no levantaran la protesta hasta que las autoridades no den una respuesta clara y contundente a la situación que denuncian.