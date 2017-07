Cómo un ciudadano puede dar cobertura a la jornada del #16J

Luis Carlos Díaz, el ciberactivista ganador en 2013 del Premio Best Of The Blogs (BOBs) como mejor persona a seguir en Twitter, la red social donde acumula 190.333 seguidores, estuvo de visita en Barquisimeto para el taller “Informarse en contingencia”.

En la actividad aportó una puntual lista de recomendaciones para que las personas asuman correctamente el rol de infociudadanos, hoy domingo 16 de julio, durante la consulta popular acordada por la Asamblea Nacional y respaldada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD).

Díaz marcó de entrada el pronóstico más allá de los resultados de la consulta, que viene dado por el flujo acelerado y copioso de los datos.

Pulsar las teclas o la pantalla desde el sitio del acontecimiento que se desea reportar es lo primordial, dijo Díaz. En caso de no ser testigo, acotó, se debe ubicar a alguien confiable que sí esté en el lugar “para que eche el cuento completo y esto es hora, lugar, las personas implicadas. Por ejemplo, en el caso de un hecho de violencia, relatar quiénes fueron, cuántos, cómo lo hicieron. Mientras más detalles, mejor y hay que pensar, además, que los testimonios de los protagonistas son importantes”.

En segundo lugar, el infociudadano debe procurar que el desenvolvimiento de la cobertura del proceso en cuanto a la participación de la población tenga coherencia con el resultado final. Para esto, puede ser útil la comparación de cifras de actividades electorales pasadas.

En todo caso, cuando se acerque el cierre de la actividad, aconsejó el periodista, lo más sensato es aguardar por el pronunciamiento de los voceros oficiales, en este caso, la coalición opositora: “En momentos de elecciones hay cierta igualdad, es decir, todos tenemos la misma incertidumbre. No tiene sentido que la gente empiece a pasar encuestas cuando no ha dado la cifra oficial, porque quien debe hacerlo es la MUD. Es decir, hay que apegarse al actor, al sujeto que va a dar la información”.

La misma cautela debe mantenerse al momento de consultar usuarios de las redes sociales sin identidad como aquellas cuentas creadas en nombre de la llamada resistencia venezolana. “Es un día para cuidarse de los anónimos”, alertó, pues no hay garantías de quién está detrás ni cuáles son sus intenciones.

Medir el resultado a partir del lenguaje corporal de las figuras políticas o mediante el “carómetro”, como se le llama popularmente, tampoco es una opción, porque si bien es “divertido” no puede asumirse como un dato veraz, advirtió el experto en tecnologías.

Para completar la fórmula de una cobertura eficiente, a estas claves, junto con los básicos de tener suficiente batería en el teléfono y ancho de banda para registrar en fotos y videos lo que ocurra, Díaz soltó un consejo final: “Apegarse a la realidad, porque hacerlo es más barato, más sencillo. Hacerlo evita tener que desmentirte, corregirte, ofrecer disculpas. Lo mejor es mantener el timeline libre de información falsa. Que ese día (hoy) no te gane la ‘emocracia’, que no gobiernen las emociones. Es un día para ser muy racional, porque nos hace falta, no solamente para el 16, sino para el día siguiente”.