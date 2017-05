Comunidad retuvo camión con gas

Los problemas que, nuevamente, están confrontando las familias para la distribución de gas doméstico, han hecho resurgir las manifestaciones de protesta por la escasez del mismo.

Desde antes del mediodía de este jueves, habitantes del caserío La Montaña, al sureste de Palavecino, retuvieron un camión cargado de cilindros con el combustible hogareño.

“Aquí tenemos más de tres meses esperando que nos traigan las bombonas para poder hacer la comida, pero hasta ahora sólo nos han hecho promesas y nada que llega ningún camión”, expresó María Salcedo, integrante de la comunidad.

Informó que, aproximadamente a las once de la mañana, vieron venir un camión de PDVSA Gas y pensaron se resolverían sus problemas, pero el conductor les informó que no podría venderles porque no era su ruta y por lo tanto debían esperar el correspondiente.

Esto hizo que mujeres y hombres se disgustaran y, sin violencia, comunicaron al trabajador que lo dejarían retenido hasta tanto desde la oficina les enviaran otro camión con las bombonas.

María aclaró que en ningún momento hubo agresión alguna, ni física ni de palabra en perjuicio del conductor de la unidad sino que, simplemente, se le pidió descender de la misma y pasar a una de las casas donde permanecería sentado.

El trabajador comunicó a la empresa lo que estaba ocurriendo y las exigencias de los miembros de la comunidad, recibiendo como respuesta la promesa de que en cualquier momento llegaría el transporte que surtiría a los habitantes.

“No es la primera vez que nos tienen tanto tiempo sin gas; ya lo han hecho otras veces y no hemos hecho nada, pero estamos cansadas de cocinar con leña o de comprarle las bombonas a los bachaqueros a precios exagerados”, expresó otra de las vecinas.

La situación se prolongó hasta las primeras horas de la tarde cuando llegó “el camión de la ruta”.

Supuestamente la demora en la entrega se debe a que la mayoría de los camiones de PDVSA gas en Lara se encuentran en talleres, accidentados, que no han podido ser reparados porque la empresa, que es oficial, tampoco encuentra respuestos para hacerlo.