Crean Comité Intergremial para la Defensa de la Salud en Lara

Datos epidemiológicos dicen que en la entidad hay al menos 25.000 pacientes diabéticos. Ante la escasez y desabastecimiento de insumos y medicinas que padecen los centros de salud públicos los venezolanos recurren a clínicas privadas que tampoco escapan a la crisis.

Para el doctor René Rivas, vicepresidente del Colegio de Médicos del estado Lara, las autoridades regionales y nacionales siguen sin entender la decadencia que envuelve a los recintos hospitalarios públicos respecto a la atención de los numerosos pacientes que no pueden acceder a los servicios privados de salud por sus altos costos.

A propósito de la crisis humanitaria que niega el gobierno, Rivas en compañía de varios representantes del sector salud, informó sobre la constitución del Comité Intergremial para la Defensa de la Salud en el estado Lara.

“Es una organización compuesta por todos los gremios del sector salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, técnicos radiólogos, hemoterapistas, entre otros”.

Destacó que la Confederación de Trabajadores de la Salud, tanto del Instituto Venezolano del Seguro Social como de Barrio Adentro y Sistema de Salud Tradicional, se ha sumado al comité intergremial.

“Hoy en día el grito de auxilio que hace la población lo vamos a trasmitir en conjunto con los pacientes que acudirán a las reuniones de la organización. Este comité ampliado para la defensa de la salud en Lara será referencia a escala nacional”.

Crisis humanitaria

El doctor le hizo un llamado a la gobernadora, Carmen Meléndez, quien ha venido encabezando diferentes dotaciones de insumos y medicinas.

“Usted, con repartir 100 ampollas de insulina no va a resolver los problemas de Salud en Lara. Los datos epidemiológicos dicen que en la entidad hay al menos 25.000 pacientes diabéticos. No me diga a mí ni al estado Lara que con 100 ampollas y 100 inyectadoras de insulina se resolverá el problema de los pacientes diabéticos. Tampoco solventará el problema de los hipertensos con 100 cajas de antihipertensivos”.

Rivas señaló que en Venezuela está implícito un proceso de crisis humanitaria siendo la salud y la alimentación el eslabón más vulnerable.

“Le hago un llamado de conciencia a la doctora Linda Amaro, quien se desempeña como directora regional de Salud y viceministra para la Salud. En estos primeros 100 días de gobierno la doctora no ha logrado solucionar los problemas que tenemos en la entidad”.

Aseguró que representantes del sector se mantendrán en pie de lucha ante la postura del gobierno, que no acepta que se desarrolla en el país una crisis humanitaria que afecta a la población.

“Este gobierno lo que ha hecho es socavar las bases de un sistema de salud óptimo. No tenemos ideologías ni tinte político que enarbolar a propósito de este equipo de trabajo, al contrario, lo hacemos con mucho altruismo, apartando los colores políticos que en nada han beneficiado a la población venezolana”.