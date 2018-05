Damnificados por las lluvias en el barrio Santo Domingo siguen esperando que el gobierno cumpla

Las lluvias del pasado 18 de abril dejaron afectados a habitantes de Santo Domingo. Al menos 5 familias resultaron damnificadas por el torrencial aguacero que cayó en Barquisimeto ese miércoles.

Uno de los damnificados fue el señor Trillo Escalona quien quedó sin vivienda luego de que se le inundara la casa donde vivía con su familia.

Escalona vive ahora en el comedor de la escuela de Santo Domingo junto a su esposa y sus 3 hijos de 10, 4 y 1 año de edad respectivamente.

“Aquí me tiraron y aquí estoy. Sin ninguna ayuda de algún organismo del estado. Las promesas quedaron en veremos. Aun estoy esperando la promesa desde hace cuatro años. Henri Falcón me prometió que me iba a comprar una casa”, dijo Trillo Escalona durante una entrevista en el programa El Cardenal de la emisora Fe y Alegría 97.5

Escalona aseguró que el problema político que vive el país “nos está afectando a todos”.

Cabe destacar que el sector Santo Domingo al suroeste de Barquisimeto siempre ha sido un sector de alto riesgo cuando llega la época de lluvias.

Otra de las afectadas fue la señora Naylet Linares quien quedo damnificada junto a su esposo y a su hija y ahora viven en un salón del preescolar de Santo Domingo.

“Tenemos 17 días viviendo en el preescolar de Santo Domingo. Algunos representantes de la institución están molestos por la situación, pero no tenemos donde vivir”, dijo Linares.

“Hasta el momento las promesas que han hecho han sido en vano. El 18 mandaron cuadrillas de limpiezas solamente. El 19 vino el alcalde y prometió hacer unas viviendas en un terreno que hay sin habitar aquí en Santo Domingo. La gobernadora no se vio por ninguna parte porque supuestamente estaba resolviendo los damnificados de la Villa. A los dos días de que quedáramos damnificados enviaron unas cuadrillas para fumigar pero ha sido en vano porque lo que rociaron fue gasoil con agua porque no tienen material para fumigar como es”, detalló la señora Naylet Linares.