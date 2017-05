Denuncian plan que buscaría amedrentar a activistas de DDHH en Lara

Como la continuación de un plan para intentar amedrentar a los ciudadanos que defienden los Derechos Humanos (DDHH), calificó, la Red de Organizaciones de DDHH del estado Lara, las acciones emprendidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) en el estado Lara, contra el activista Ehisler Vásquez, a quien, en horas de la mañana de este miércoles, le allanaron su vivienda, lo reseñaron e interrogaron.

Según contó en rueda de prensa el mismo Vásquez -integrante de Funpaz, a quien destrozaron el rostro con perdigones en protestas de 2013-, cinco sabuesos de la subdelegación San Juan del Cicpc tocaron su puerta con una orden judicial, en busca de alias El Moro, supuestamente involucrado en los daños que ocasionaron desconocidos, el pasado 26 de abril, a la sede de la Fiscalía Municipal Segunda del Ministerio Público –avenida la Salle con avenida Florencio Jiménez-; cercano a la vivienda de Vásquez.

Contó que los policías le impidieron grabar la requisa, en la cual voltearon el apartamento sin conseguir prueba alguna.

Asimismo, explicó que le entregaron una notificación sobre la apertura de la investigación, así como una citación para interrogarlo y reseñarlo en la sede de la policía científica, como efectivamente sucedió en horas de la mañana de ayer.

En el Cicpc se habrían negado a informarle qué pasaba, pero luego le habrían dicho que el consejo comunal lo habría denunciado.

“Seguiremos ejerciendo el derecho a la protesta y condenamos el vandalismo (…) Yo soy parte del consejo comunal, mi comunidad me conoce como un hombre trabajador. Cómo es que me dicen que es gente del consejo comunal que me está denunciando”, declaró.

Por su parte, como portavoz de la Red de Organizaciones de DDHH, Nelson Fréitez exigió respeto a quienes trabajan por un mejor país.

“Nuestra voz es por la justicia, por la paz y el cese del conflicto y la violencia”, aseveró.

Asimismo, pidió una reunión con las autoridades militares de la región para que dé explicaciones de la “represión y actuación de los colectivos”.

Tercera agresión

a los activistas

Andrés Colmenárez, coordinador de Funpaz, denunció que este sería el tercer ataque que sufren colaboradores de la asociación civil, tras dos episodios de agresión durante la semana pasada.

“Hace unos días, a mí me reconoció una señora en un local de comida, yo andaba con mi familia, y fue a atacarme directamente. Dijo que nos iban a dar ‘donde más nos dolía’.

Luego, a Nelson Fréitez y a su pareja los amenazaron; les dejaron un pico y cuchillos adentro de su casa, se metieron por una ventana y no se robaron nada”.