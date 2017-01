Dr. José Gregorio Zaá: Sí hay tiempo para comicios regionales

Aunque algunos especialistas en materia electoral han señalado que no hay tiempo para la organización de las elecciones regionales. El doctor José Gregorio Zaá apunta que sí hay tiempo, por tanto que los lapsos que contempla cada paso se pueden achicar.

El docente universitario y especialista en materia electoral sostiene que son aproximadamente 100 pasos de acuerdo al cronograma electoral.

-Esos espacios, aunque parezcan rígidos, se pueden acortar entre uno y otro, dependiendo de la convocatoria del evento electoral por parte del árbitro. A partir de la convocatoria comienzan a activarse sucesivamente esas etapas posteriores.

Explica Zaá que una de esas etapas tiene relación con el Registro Electoral Permanente. Hasta ahora el CNE no ha llamado a inscripción a los jóvenes que hayan cumplido 18 años.

Una vez que sea convocado el evento comienzan, de manera sobrevenida, ulteriores etapas: la fecha del corte para el registro electoral preliminar, data que se toma como referencia de los venezolanos inscritos en el CNE.

Apuntó que para los comicios regionales se elegirán 23 gobernadores y 237 diputados estadales.

“Parece que el CNE no tiene interés en convocar formalmente los actos. No los convoca porque al menos 80% de las gobernaciones y diputados estadales serán afectos a la Unidad”.

Destacó que para armar los comicios se requiere: voluntad política del árbitro, la convocatoria oportuna, legitimación de los partidos políticos, lapsos de postulación, impugnaciones, admisiones, campaña electoral y el evento comicial. El abogado recordó que una elección se puede armar en tiempo récord, siempre y cuando favorezca al Gobierno, por lo visto.

-Cuando murió el presidente Chávez las elecciones se realizaron 39 días después. A los rectores hay que preguntarles dónde están los recursos asignados para las regionales porque eso está presupuestado. Actualmente, dijo, tenemos un poder electoral acéfalo, que no da la cara, no convoca a elecciones y no se reúne para dar a conocer el cronograma electoral, no hay claridad ni transparencia.

-Si supuestamente las elecciones son para el mes de junio, ¿cuándo sería la fecha tope para presentar el cronograma?

-Creo que finales del mes de febrero sería la fecha tope para que las elecciones se hagan en las últimas semanas de junio o las primeras de julio. Hay una fecha tope pero se pueden achicar los lapsos. Se utiliza la base de datos, las circunscripciones electorales y la metodología electoral como establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales y el Reglamento General de dicha Ley, se utilizan los mismos circuitos electorales de las elecciones de 2012.

En ese sentido Zaá expone que los miembros de mesa pudieran convocarse a partir del mes de marzo, en todo caso, hay unas juntas electorales que fueron designadas el año pasado a propósito del Servicio Electoral Obligatorio (SEO).

A través de la base de datos del CNE, en conjunto con el Saime, se ubica nombres y direcciones de los electores que no tienen inhabilitaciones para cumplir con el SEO.

“Eso dilataría un poco más, pero podría ser factible para la primera quincena de marzo, una vez que se designen y juramenten los integrantes de las 23 juntas electorales regionales y las más de 40 mil mesas electorales desplegadas en toda la geografía nacional”.

Eso sería lo más engorroso, el resto se operativiza a través de mecanismos que fueron implementados en el último evento electoral, sobre todo si se trata del poder electoral más moderno del mundo.

“El cambio político es algo neurálgico y eso pasa por la salida de Nicolás Maduro”.