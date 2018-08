Dr. Julio Anzola: “Productores del campo no le vemos salida a la crisis” #21Ago

“Cuando pensábamos que la reconversión monetaria buscaba resolver el problema de la falta de liquidez, facilidades en los sistemas contables y de registro, así como disminuir el efecto sicológico de la inflación, el Gobierno la utilizó para acabar con la poca producción económica que registra con dificultad el país”, declaró el Dr. Julio Anzola, conocido empresario del medio rural larense, al referirse al programa económico del Ejecutivo Nacional.

“Ese plan presentado por Nicolás Maduro, no tiene pies ni cabeza, porque sin medir consecuencias se aumenta en forma desproporcionada el salario mínimo, llevándolo a 1.800 bolívares soberanos y al mismo tiempo el Gobierno impide que suban los precios, alegando que ‘no hay excusas’ porque el tesoro de la nación pagará el diferencial del aumento ordenado oficialmente”, afirmó Anzola.

Anzola comentó que se desconocen los pagos de vacaciones, utilidades y prestaciones sociales, afirmando que esto se debe “porque al momento de que los pequeños y medianos empresarios tanto urbanos como del campo no puedan seguir operando, no les va alcanzar el monto de la venta de sus propiedades para cumplir las obligaciones con sus trabadores. Ahora cuando es difícil conseguir abonos químicos, herbicidas y demás insumos agrícolas que no se producen en el país, el dólar tiene un valor mayor y se anuncian nuevos impuestos. Será cuesta arriba seguir produciendo lo poco que ya se venía haciendo. Los productores, al observar las decisiones que se están tomando, no le vemos salida a esta crisis”, manifestó.

El Dr. Anzola manifiesta que “ha llegado el momento en que los diversos sectores de la sociedad venezolana (enfermeras, médicos, profesores y otros profesionales, gremios empresariales y trabajadores) nos unamos sólidamente para exigir un cambio profundo en la economía, ya que esta crisis nos afecta a todos y que nos impide mejorar las condiciones de vida, las cuales se han deteriorado y continúan deteriorándose por esta calamitosa situación”.

No había terminado de hacer sus anuncios el primer mandatario nacional cuando los precios de los productos se habían disparado hacia el infinito y los resultados que esperaba el poder Ejecutivo se frustraron, porque medidas como las que ha adoptado no son la receta para atender una situación tan grave como la venezolana.

Pensar que con quitarle ceros a la moneda, como ha sido demostrado en Venezuela y en el resto del mundo, es un engaño, manifestó el Dr. Anzola.

“Porque lo que se requiere para reducir el proceso inflacionario es producir cada vez más lo que necesita el país. Y dada la difícil posibilidad de tener dinero para importar como en el pasado, el Gobierno está de manos atadas y nada hace con estarle achacando a otros los errores que lo han llevado a generar esta crisis, que está echando a millones de personas a buscar sobrevivir en países vecinos, donde ya en algunos casos están siendo rechazados”, concluyó el Dr. Julio Anzola.