EL IMPULSO sin papel

Una vez que trascendió la información de que no se ha recibido cotización alguna de la Corporación Editorial Alfredo Maneiro, empresa del Gobierno nacional que ejerce el monopolio del papel, para el envío del principal insumo que se requiere para la impresión del decano de la prensa venezolana, representantes de diversos sectores han expresado su solidaridad con este medio y, en general, en defensa de los derechos de información y de expresión que constitucionalmente tenemos todos los venezolanos.

Hasta ahora todo indica que EL IMPULSO circulará hasta este 31 de diciembre, en el final de un año que ha sido extremadamente difícil para toda la población, afectada no solamente por la escasez de alimentos y medicinas, sino por una inflación que devora los ingresos de cada trabajador.

¿Por qué castigan a EL IMPULSO?

EL IMPULSO es mi diario predilecto como el de miles de lectores de la región, dijo Alberto Gámez, presidente de Fedecámaras-Lara. Es el diario más antiguo del país. Y para nosotros, los larenses, respetando al ícono de la capital del estado, el hecho que deje de circular este periódico es como si nos quitaran El Obelisco. Pero, la pregunta que nos hacemos todos es: ¿por qué castigan a EL IMPULSO? Sólo por decir la verdad. Es inconcebible esto que está pasando en la región. Fedecámaras Lara y las cámaras de base elevamos por esa razón nuestra voz de protesta en este momento y vamos a producir un documento, para que sepa la población nacional y regional de este atropello.

Cercenan la libertad

Cuando el Gobierno, a través de su empresa de suministro de insumo para los medios impresos, le niega el papel a los diarios independientes, no se puede considerar como un hecho aislado, expuso Cipriana Ramos, presidenta de Consecomercio. El régimen cada día va cercenando las libertades: la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de comercio, la libertad de tránsito. Cuando ustedes no reciben el papel para imprimir el diario para informar lo que está sucediendo en el país, lo que hace el régimen es negarle el derecho que tenemos de saber lo que está pasando, de conocer la realidad del país, y está cercenando la libertad de trabajar, así como la libertad de las demás personas de expresar lo que nos afecta como ciudadanos.

Apoyo de la sociedad civil

Es preocupante que EL IMPULSO no reciba a tiempo el papel que necesita, declaró la Dra. Nancy Rodríguez de Rodríguez, expresidenta de la comisión de evaluación de jueces de Venezuela. Esa situación está dentro de un concierto de actuaciones que, más que la negativa de un insumo, es una acción persecutoria contra un medio que ha tenido una actitud muy digna, reconocida no sólo por los larenses, sino por diversos sectores nacionales. El Presidente de la República ha anunciado que está comprando armas de guerra de la última generación, lo que significa un alto costo para el país y una adquisición innecesaria. Cuando hay tantas necesidades en la población resulta inexplicable que eso ocurra. Y el régimen ha tratado de justificar el funcionamiento de internet para acallar los medios impresos, pero son éstos los que a través del papel permiten al ciudadano estar más ampliamente informado. La sociedad civil, que reclama participación, tiene ahora una buena oportunidad de participar, apoyando a EL IMPULSO con manifestaciones públicas.

Asunto premeditado

No es casualidad que a EL IMPULSO se le deje de suministrar el papel que necesita, expresó el coronel retirado y abogado José Rangel Terán. Es un hecho premeditado porque este diario se ha caracterizado de ser crítico sobre la desviación política, social, económica y militar del régimen. Es un pase de factura. Sin embargo, esperamos que esta dificultad pueda resolverse en beneficio de la población, que tiene el derecho a estar bien informada

Complicidad del Poder Judicial

Es la demostración clarísima de la dictadura en que vivimos, sentenció la Dra. Blanca Rosa Mármol, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Porque no suministrarle papel a los diarios que no son afines al Gobierno, evidencia que existe el empeño de consolidar aún más la hegemonía comunicacional. Empeño también fue acabar con la carrera judicial, porque ese constituyó un objetivo del régimen. Lo que busca es silenciar las voces, las denuncias, el trato de las noticias con la verdad. La información es un derecho principalísimo, sin el cual, nosotros, los ciudadanos, estamos perdidos. Es de extrema gravedad silenciar un medio. Pero, es mucho mayor la gravedad que eso ha pasado y sigue pasando de manera descarada por la complicidad del Poder Judicial, el único que podría poner orden mediante una medida de amparo, obligando al Gobierno a cumplir con las exigencias constitucionales y respetando el derecho de los comunicadores sociales.

Elemento fundamental

Son los medios de comunicación social un elemento fundamental para la contraloría de la ejecución de una política de gobierno, para la intermediación entre los ciudadanos y los factores de poder, así como un bastión de una democracia que permita a todos los factores cohabitar con el respeto al disentimiento, dijo el abogado y diputado Edgar Zambrano, de la Asamblea Nacional. Pretender asfixiar, ahogar, poner contra la pared a un medio por tener una línea editorial crítica, que protege el protocolo constitucional y consustanciada con las necesidades de la población, constituye una violación a la Constitución. En el caso particular de EL IMPULSO, que ha tenido posición vertical frente a los abusos de todos los gobiernos, es deplorable la forma como el régimen pretende callarlo y en consecuencia dejar sin ese medio a toda la colectividad.

Ahogo a la prensa escrita

Lo que está haciendo el gobierno a través de la Corporación Maneiro, discriminando a los medios independientes, es ahogarlos y hacerlos desaparecer para que no refleje la realidad que padece la población, manifestó Maximiliano Pérez, vocero de la Red de Instituciones Larenses. Durante más de cien años, EL IMPULSO ha sido la expresión de la verdad. Y fue el medio que nos enseñó a leer a los larenses. Constituye una tradición para la familia. Desde que tengo uso de razón, siendo muy niño, mi padre, en el comedor de la casa, sorbía su café mientras leía un ejemplar de este diario. Y esta escena se repetía en miles de hogares. Es el medio más importante del país porque ha logrado mantenerse durante más de una centuria informando a toda la comunidad larense, en particular, y al país, en general, porque este periódico llegó a circular en muchos estados.

Defensor de libertades

Es indudable que el régimen está en el mismo rumbo del totalitarismo cuando no sólo criminaliza la protesta, ataca despiadadamente a quienes manifiestan y cercena los derechos de los ciudadanos, señaló el abogado y diputado Filiberto Peña, del Consejo Legislativo. EL IMPULSO se ha caracterizado por mantener una línea informativa seria y ha expuesto todas las situaciones que se han venido presentando en el país, motivo por el cual es uno de los pocos medios que ha mantenido su papel de defensor de las libertades de los ciudadanos. A quienes direccionan un régimen como éste, claramente, les irrita que exista un diario tan firme en su línea editorial y tan apegado a los principios constitucionales que garantizan derechos a los ciudadanos. Es por ello que no es extraño que se le niegue el papel para que siga circulando. Y por lo tanto, los demócratas tenemos que defender el principio que tiene EL IMPULSO de seguir imprimiéndose como ha venido ocurriendo durante 112 años.

Recuperar las libertades

Casi culminando este duro 2016, una comisión de Voluntad Popular en el estado Lara, hizo presencia en la sede de EL IMPULSO, entendiendo la grave situación por la cual está atravesando la casa editorial y para expresar su solidaridad a este histórico diario. Así lo manifestó Macarena González, quien fue la vocera de la representación conformada por su coordinador general Daniel Orellana; el diputado Ángel Torres, Rafael Molina, Florángel Lima, Manuel Gómez, Oly Castiglia, Luis Ángel Cordero, Félix Ereú, Janitmar Medina, Fritz Slusnys, Euryc Vergara, Mehiloyn Medina, Ernesto Peralta, Marcelo Ollarves y el Dr. José Gregorio Zaá, todos dirigentes de esa organización política, cuyo máximo líder es Leopoldo López.

Por cierto, Macarena González recordó que Leopoldo López, en su última visita a Lara, estuvo en EL IMPULSO. donde fue recibido por la directiva de este matutino.

No es fácil soportar las dificultades y todos los problemas que está pasando en el país y menos para un diario como éste, que ha denunciado de manera fuerte, frecuente e incansable los atropellos del régimen, que quiere instalar una hegemonía comunicacional. Dentro de su política está cercenar a los medios limitando el acceso al papel, a través de la Corporación Maneiro. En este sentido. nosotros, como partido político, entendemos que el cambio político es urgente. Y la libertad de los presos políticos comienza con esta lucha que EL IMPULSO ha tratado de informar y dar a conocer que aún en las dificultades puede lograrse el cambio político. Cuando este diario está próximo a cumplir 113 años el primero de enero podemos decir, como lo ha expresado Leopoldo, que unidos podemos alcanzar cambiar la situación, para recuperar la libertad de expresión y todas las libertades que los venezolanos nos merecemos.

Henri Falcón apoya y se solidariza con el Diario EL IMPULSO

El gobernador progresista de Lara, Henri Falcón, se solidarizó este jueves con la directiva y trabajadores del Diario EL IMPULSO, quienes recientemente dieron a conocer que su edición impresa circulará hasta este sábado 31 de diciembre, debido a la escasez de papel.

Como es del conocimiento público, el Diario EL IMPULSO, reconocido nacional e internacionalmente por su trayectoria de 112 años ininterrumpidos de arduo trabajo periodístico, en reiteradas ocasiones ha tenido dificultades para la adquisición y entrega oportuna de su principal materia prima, el papel.

Este importante insumo, es adquirido a través de la Corporación Editorial Alfredo Maneiro (CEAM), un organismo adscrito al Gobierno nacional que ha generado en diversas oportunidades gran incertidumbre y zozobra a quienes laboran en esta casa editorial, al no tener certeza de lo que sucederá con sus puestos de trabajo si continúa la crisis de papel que se agudizó desde mediados del año 2014.

“Lamentamos profundamente lo que está ocurriendo con EL IMPULSO. Un diario al que respeto y admiro muchísimo, no solamente por su ética, objetividad y veracidad informativa, sino también por su extraordinario talento humano. Son más de 100 familias las que podrían verse afectadas con esta medida, que ha sido producto de un conjunto de acciones erradas, provenientes del Gobierno nacional para cercenar nuevamente el derecho a la libertad de expresión y sobre todo, el derecho a conocer la verdad”, expresó Henri Falcón.

A su juicio, lo mismo que está sucediendo con EL IMPULSO ocurre también con las gobernaciones, alcaldías e instituciones que no comparten la ideología que promulga el Ejecutivo nacional.

“Quienes no compartimos el accionar del Gobierno, nos vemos terriblemente afectados y diariamente observamos las pruebas de ello. En esta oportunidad, al no suministrar el papel al Diario EL IMPULSO, así como ha ocurrido con otros medios de comunicación social, lo que pretenden es callar las voces democráticas y que el pueblo no se entere oportunamente de lo que se suscita día a día en toda Venezuela y en el exterior”, señaló Henri Falcón.

Reiteró, que a pesar de esta lamentable situación, los venezolanos y principalmente, los larenses, no deben perder la esperanza y la confianza en el país.

“En el nombre de Dios tengo la convicción de que el Diario El Impulso va a superar con éxito esta difícil circunstancia. A todos los trabajadores de esta casa editorial, a sus familiares, amigos y lectores, les pido que nos mantengamos en pie de lucha, firmes, trabajando incansablemente para recuperar la libertad y los valores que caracterizan a nuestra hermosa Venezuela. No permitamos que este Gobierno nos arrebate las ganas de seguir adelante en pro de un mejor país”, finalizó el Gobernador Henri Falcón.