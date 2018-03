Factores de la Unidad en Lara llaman a no votar el 20 de mayo

Tito Díaz, secretario general de Primero Justicia en Lara, junto a representantes de otros partidos de la Unidad en la entidad, declaró en rueda de prensa que todas las organizaciones de la alternativa democrática ratifican su compromiso con el cambio que demanda la sociedad venezolana.

Compromiso que calificó como inmensamente necesario y por la vía democrática, pacífica y constitucional.

Expresó que las organizaciones políticas de la Unidad decidieron no ir al proceso electoral pautado para el mes de mayo por tanto que el mismo es ilegítimo y carece de condiciones electorales.

“El mundo ha manifestado que estás elecciones convocadas por el gobierno de Maduro son ilegítimas e irreconocibles”.

Reiteró que si bien no participarán en los comicios no se quedarán de brazos cruzados.

“Será una no participación activa, organizándonos en ese frente amplio a nivel nacional que está bien adelantado en Lara, sumando a los empresarios, comerciantes, gremios, médicos, educadores, estudiantes y transportistas”.

Explicó que ese frente saldrá a las calles a explicarle al ciudadano las razones por las que no se debe participar en el proceso.

Señaló que el frente tiene como premisa presionar al gobierno a fin de concretar condiciones electorales.

“Ese es el trabajo que estamos haciendo y que debemos seguir aupando las distintas organizaciones y los distintos sectores de la sociedad venezolana y sin duda alguna hacer un llamado a no votar. Aunque queramos votar el voto no va a ser respetado por este gobierno”.

Asegura que si bien la mayoría de los venezolanos apoyan la salida electoral no quieren votar en estas condiciones.

La Unidad no tiene candidato

Díaz ratificó que la Unidad no tiene candidato para las presidenciales. “La Unidad decidió no asistir al proceso electoral, la oposición no tiene candidato”.

Expuso que quienes decidieron tomar otro rumbo se basan en una decisión muy personal, más no se trata de la decisión de la mayoría de los partidos políticos ni de los venezolanos.

Puntualizó que la decisión de terceros los tiene sin cuidado por tanto que será la historia la que se encargue de señalarlos.

“Tenemos que aglutinar la mayor cantidad de ciudadanos organizados para volver a tomar las riendas. Tenemos que volver a organizarnos como mayoría. El llamado a todos los ciudadanos es a no votar en un proceso que no goza de garantías constitucionales, que no tiene el apoyo de las instancias internacionales y que no aprueba la mayoría de los venezolanos”.

Destaco que ir a votar sería ratificar la permanencia de Nicolás Maduro en el Poder.