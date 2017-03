FOTOS: Barquisimetanos optaron por visitar distintos espacios de la ciudad en Carnaval

Los espacios al aire libre como el Parque del Este, el Parque Bararida, el Monumento Flor de Venezuela, el Bosque Macuto y el Mundo de los Niños, recibieron la visita de centenares de barquisimetanos que decidieron pasar un día diferente durante el asueto de Carnaval.

Los centros recreativos de entregada gratuita o de costo simbólico, fueron los preferidos por las familias numerosas, debido a que la situación económica que viven les hace casi imposible visitar sitios que requieran de una mayor inversión.

Los niños son quienes viven con mayor ilusión la temporada carnestolenda, dado que se les permite vestirse igual que su personaje favorito y aunque el costo de los disfraces es elevado, los padres hicieron lo posible por mantener esta tradición y además recorrieron al menos uno de los sitios recreativos de la ciudad.

“Vinimos un rato a pasarla bien y para que mi hijo disfrutara un día diferente”, dijo María Rojas durante su visita al Parque del Este, realizada el domingo 26 de febrero, fecha en la que se observó repleto de usuarios que hacían deportes, jugaban con sus hijos en el parque o simplemente disfrutaban de la naturaleza bajo un árbol.

Al ser consultada sobre la posibilidad de visitar otros centros recreativos de la ciudad, respondió “lo estamos pensando, porque la cosa está muy difícil”. Una amiga que la acompañaba le dijo el precio de entrada, por adulto, al Mundo de los Niños y se horrorizó.

“Nosotros somos tres adultos y un niño, gastaríamos más de 15.000 bolívares. ¡No puede ser!, entonces nos quedaremos en casa el resto de los días”.

La Flor de Venezuela, por su parte, registró más de 3.000 visitantes durante el fin de semana, cifra que se incrementó este lunes y martes de Carnaval. Durante los cuatro días el monumento ofreció distintas actividades recreativas y culturales para niños y adultos.

Además, el público pudo apreciar las exposiciones abiertas en los niveles Cultura y Natura, así como la exposición artesanal. Hubo pintacaritas, brinca brinca, así como presentaciones culturales a partir de las 6:00 de la tarde, en el área externa conocida como Plaza de Adoquines.

En tanto, el Bosque Macuto, a 10 minutos de la ciudad, ofreció lo mejor de la naturaleza, entre las 8:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. El personal del bosque se disfrazó en solidaridad con los niños durante los días del asueto, con el fin de generar más confianza y hacer más agradable la visita; además de disfrutar de todas las áreas, los visitantes pudieron participar en actividades extra como concursos y desfiles de disfraces.

En el Mundo de los Niños las familias disfrutaron de las piscinas. “Ahorramos para poder venir a disfrutar, aunque sea un día”, contó el señor Genaro Montes.

Celebración en las plazas públicas

La experiencia de realizar actividades culturales y recreativas en las plazas públicas de la ciudad ha dado sus frutos, muchos fueron los barquisimetanos que se beneficiaron de las programacionesr los días sábado, domingo y lunes de Carnaval por parte de la Alcaldía de Iribarren y sus dependencias.

Las actividades recreativas, deportivas y culturales identificadas como “Carnaval Joven 2017” iniciaron el 24 de febrero y cerraron este lunes 27.

Gabriela Alfonzo, presidenta de Turismo BQTO, expresó durante la actividad recreativa realizada el domingo en la plaza de Santa Rosa, que el balance ha sido positivo. “Percibimos mucha receptividad y eso nos muestra que la gente está demandando este tipo de actividades recreativas en los espacios públicos”.

La actividad de ese día fue denominada “Circo y Arte en la Calle”, con la participación de la agrupación Majex, Más que alegría, conformada por un grupo familiar de mimos, payasos, sancos, magos y malabaristas.

“Somos alrededor de 15 miembros de una misma familia y nos encanta ofrecer lo mejor de las artes escénicas y circenses”, comentó Luis Majex.

Alfonzo mencionó que la carrera “A Todo Color”, realizada la tarde del sábado 25 en el paseo Juan Guillermo Iribarren, fue un éxito.

La magia del circo también llegó el domingo a la Plaza Ayacucho. El lunes cerraron los Carnavales 2017 con el evento “Ciudad para los Niños”, realizado en la mañana en el Parque Barquisimeto “El Obelisco”, el cual incluyó un show de princesas como Alicia en el país de las maravillas y La Cenicienta.

Todas las actividades realizadas en estas fechas, al igual que los espacios recreativos de la ciudad, contaron un importante número de funcionarios de seguridad.

Fiesta en Las Mayitas

El balneario Las Mayitas, en Sarare municipio Simón Planas, fue un centro de celebración de los carnavales. Los cuatro días del asueto se realizaron en este lugar diversas actividades deportivas y culturales.

“Tenía mucho tiempo sin venir y me sorprendieron gratamente las condiciones de este sitio que ha sido recuperado para nuestro disfrute, la vez anterior me había llevado una mala impresión pero ahora me siento feliz de que este río vuelva a mostrarse en todo su esplendor”, contó Marisela Añez.

El parque Las Mayitas cuenta con un restaurante en el que ofrecen cachamas, un paseo artesanal y quioscos que pueden ser ocupados por las familias que deseen mayor confort. El costo del estacionamiento es de 10 bolívares y para hacer uso de los quioscos se deben cancelar 3 Unidades Tributarias.