FOTOS: Falla eléctrica dejó sin luz al Edificio Nacional y retrasó trámites de usuarios #08Mar

Ya es común que a las afueras del Edificio Nacional se generen largas colas para poder realizar algún tipo de gestión de documentos personales. Por lo que las personas deben llegar antes de las 6 de la mañana e incluso amanecer para poder optar a ser atendidos en el Registro Principal del Estado Lara.

Este jueves una gran cantidad de personas que esperaban ser atendidos para legalizar partida de nacimiento, registrar título o apostillar, fueron notificados por funcionarios de seguridad que por falta de electricidad generado por la explosión de un transformador no atenderían al público y solo despacharían a quienes vinieran a retirar documentos de una jornada de operativo de registro que realizó el SAREN el pasado fin de semana.

La situación generó inconformidad en las personas y denunciaron que constantemente se presentan inconvenientes en el organismo público. Una ciudadana que prefirió resguardar su identidad viajó de Caracas a Barquisimeto con la esperanza de poder legalizar su partida de nacimiento y la falta de luz le impidió realizar su trámite.

“Gasté 300mil bolívares en pasaje para poder venir, después de trasladarme de tan lejos y madrugar me dicen que no me van a poder atender, es la segunda vez que pierdo mi viaje”. Una joven que se encontraba entre los primeros puestos de la cola contó a www.elimpulso.com que debió dormir a las afueras del Edificio Nacional para poder asegurar un puesto que le permitiera tramitar su documento ya que espera irse del país en los próximos meses. “Estoy desde las 8 de la noche de ayer, me quede arriesgando mi vida porque me urge realizar mi gestión ya que me voy del país y lamentablemente no nos atenderán hoy tampoco” cuenta la joven con cara de resignación y su brazo marcado, pues cuenta que es un mecanismo que utilizan las personas para mantener el orden y evitar la reventa de puestos o “cupos”.

“Me tocará anotarme en una lista para mañana a ver si tengo suerte”

La historia no es muy diferente a la de la señora Dilcia Camacaro, quien ha tenido que venir en cuatro oportunidades para poder registrar el título de su hija residente en Perú “vine el lunes 26 de febrero y no lo tenían listo, me dijeron vente el viernes y tampoco, esta semana he venido dos veces y nada, lo último que informan es que no hay electricidad. A mi edad estoy cansada de hacer cola”.

Contó además que para poder trasladarse debió comprar efectivo y pagar el 70%. Usuarios señalaron que una funcionaria del SAREN les notificó que “hasta nuevo aviso” no atenderán a quienes requieran realizar trámites de legalización, registro y apostilla debido a una falla eléctrica, la cual esperan sea solventada en las próximas horas para poder atender a la población.