FOTOS: Larenses salieron a buscar EL IMPULSO con esperanzas

Luego de que este rotativo informara el cese temporal de su circulación, de que se dejara en entredicho la discriminación y la falta de respuestas por parte del Complejo Editorial Alfredo Maneiro que se niega a dotarle de papel, y ante la incertidumbre que despertó la última publicación del 31/12/2016, interesaba saber cuáles eran las percepciones de los larenses ante esta desaparición física, cómo se sentían con la ausencia del diario más antiguo de Venezuela en las calles, y cómo, en las puertas de un año que acaba de comenzar, podía ser valorada esta eventualidad.

Por esta razón el equipo del diario EL IMPULSO realizó la mañana de ayer un recorrido por los principales quioscos y puntos de venta de la ciudad para constatar -entre otras cosas- que la ausencia es notoria, que se ha hecho sentir y que los larenses, acostumbrados a la tradición, al compromiso y a la seriedad que ha caracterizado a este rotativo durante 113 años, les hace añorarlo, demandarlo y esperarlo de regreso con prontitud.

Así lo indicó Fernando Spiniello, propietario de un quiosco ubicado en la calle 34 entre la avenida 20 y carrera 21, al narrar que la presencia del diario EL IMPULSO en su quiosco había sido permanente, ininterrumpida y fehaciente desde hacía 20 años; por esta razón “saberlo ausente es muy triste, preocupante y hasta decepcionante para nosotros los larenses pues nos han dejado sin información, sin la seriedad y el compromiso que caracteriza a este medio, y eso nos debilita como sociedad, como ciudadanos y viola nuestros derechos”.

Para él, que además fue uno de los pocos trabajadores que abrió las puertas de su quiosco ayer, “los larenses no se resignan a que EL IMPULSO desaparezca, hoy, por ejemplo, han venido muchas personas a preguntar, a pedirlo, a saber si cambió el panorama, pero hemos tenido que decirles que no sabemos nada, que no está en circulación y que esperamos que todo cambie”.

Manuel Álvarez, otro vendedor de periódicos en la Av. Vargas con carrera 24, por más de 10 años, enfatizó que durante las primeras cuatro horas de la mañana de este lunes había contabilizado alrededor de 150 personas preguntando por EL IMPULSO. Un hecho que le llama la atención (“porque prueba la trascendencia del medio en el estado”) y obliga a preocuparse porque, “de no circular más, perderíamos el principal periódico a la venta”, comentó.

“Da lástima lo que está pasando, seguramente vamos a perder clientes fijos, clientes que venían todas las mañanas a comprar su periódico y que ahora ya no lo tendrán más (…) eso es lo que nos preocupa, quedarle mal a la gente, y bueno, que las ventas decaigan también por eso (…) muchas personas vienen sorprendidas, preguntan como si quisieran que todo fuera mentira, pero no, la verdad es que no lo hay y tenemos que decírselo”, fueron las palabras de Leonardo Arias, otro quiosquero ubicado al este de la ciudad.

Ahora bien, ante “esta realidad que se perfila incierta, tenebrosa y preocupante”, transeúntes, vecinos y actores importantes de Barquisimeto, señalaron tener esperanzas, ruegan al Gobierno nacional y al Complejo Editorial Alfredo Maneiro una pronta respuesta, y lamentaron que la edición aniversario Nº 113 del diario EL IMPULSO no llegue a sus hogares como -otrora- había sido tradición: “amplia, profunda, llena de contenidos interesantes, cargada de amor y de entusiasmo para seguir apostando por Venezuela”, enfatizó Teolinda Maldonado, una de las transeúntes consultadas.

Testimonios

Justino López: Café sin Impulso

Es preocupante lo que está pasando hoy en Lara, en Barquisimeto, con el diario EL IMPULSO. Esta gente (el Gobierno nacional) no entiende que privarlo de papel y ejercer medidas en su contra para callar la disidencia es un grave error, un atentado contra la libertad de expresión y un atropello a los 113 años de tradición que tiene este diario (…) Nos están quitando todo, hasta la costumbre de tomarnos el café con EL IMPULSO en las manos, eso es inconcebible, propio de un régimen dictatorial.

María Gloria Díaz: Lo digital no suple lo físico

EL IMPULSO es el diario más antiguo de Venezuela, el decano de la prensa nacional, y por eso duele saberlo ausente (…) lamentamos el cese de su circulación, el riesgo que esto le genera a los trabajadores y el vacío comunicacional que nos deja, pues aun cuando podemos verlo en la web, esto no suple la necesidad del físico, nos pone en desventaja y nos desinforma más por el tema de que el internet falla, si no tienes un móvil o una pc no puedes verlo, hay gente que no tiene esta cultura, en fin, es necesario el impreso, tener democracia y libertad.

Alberto Villamizar: Mal inicio de año

Para nosotros los larenses es preocupante que un diario de tanto renombre, un ícono de nuestra ciudad, haya dejado de circular, que tenga presencia solo en la web y que no lo podamos comprar por represalias políticas (…) qué queda para nosotros, para los que preferimos llevarlo bajo el hombro, de un lado para el otro, tener contacto con él, leerlo y releerlo (…) no es posible, es una lamentable noticia el cese de su circulación, un mal inicio de año, es una gran pérdida… esperemos que mejore esta situación.

La web: poco viable

Otro de los elementos destacados durante el recorrido fueron las impresiones que tienen los larenses sobre la página web de EL IMPULSO. Para muchos, el portal está ajustado a las principales necesidades y demandas de la web 2.0; empero, “por la misma crisis de este país, por los problemas que tenemos con la internet, la lentitud del sistema, las fallas constantes, la poca accesibilidad que se está registrando en los últimos tiempos, la carencia de dispositivos móviles y equipos de navegación aptos, entre otros, hace difícil el acercamiento”, así lo indicó Antonio Rodríguez al enfatizar que revisa con frecuencia la página web pero que prefiere “la versión original, la impresa, la que permite establecer un contacto real, ameno y significativo con la noticia y la información”, destacó. Para él, al igual que para Justino López, Teolinda Maldonado y María Gloria Díaz (lectores todos del diario EL IMPULSO y afectados por el cese de su circulación) “la web es un beneficio importante, significativo y de trascendencia por lo innovador, por lo inmediato y lo accesible, pero no suplirá nunca el valor del impreso, no llena ese vacío ni cumple con todos los requerimientos que uno demanda cuando compra el físico (…) no hay conexión, no hay ese calor entre el café de la mañana y las hojas del periódico”, comentó con nostalgia.