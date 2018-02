FOTOS: Pacientes renales siguen implorando ayuda

Las personas que padecen enfermedades renales, que en Lara son 1.350 registradas, continuaron este jueves implorando por la ayuda oficial para seguir viviendo, aunque hasta ahora son pocas las esperanzas recibidas, a pesar de haber confiado en el slogan de campaña de la gobernadora Carmen Meléndez.

Nuevamente, por cuarto día, acudieron hasta la esquina de la carrera 19 con calle 23, frente a la sede de la gobernación, esperando reunirse con la mandataria y pedirle su intervención para que lleguen los insumos necesarios y reactivar las máquinas dializadoras que en Barquisimeto se encuentran inactivas.

Caminando, algunas con dificultades por el avance de su enfermedad, llegaron procedentes de diferentes sectores.

“Queremos diálisis”, “Un llamado al gobierno. Nos están matando”, se leía en algunas de las pancartas que exhibían.

Con Jacqueline Pérez como una de las abanderadas, mujeres y hombres, con rostros en los que se evidenciaba su preocupación por no estar recibiendo los tratamientos indispensables para mantenerse con vida, trataban de protegerse de los rayos solares con cualquier cosa.

“Ya yo he vivido unos cuantos años, pero creo que todavía me faltan otros para estar con mi familia, mis hijos, mis nietos, que son quienes me mantienen parada, y las oraciones a Dios a cada rato”, manifestó, apesadumbrada, una mujer de la tercera edad que sólo dijo llamarse María Eugenia.

“Como en la pasada campaña decían que con Carmen Meléndez llegaba la esperanza, nosotros venimos otra vez hoy a ver si hablamos con ella y nos da alguna esperanza de que llegarán los insumos para que las dializadoras vuelvan a funcionar”, afirmó otra.

Mientras tanto, en otro lugar, Daniel Colmenares, presidente de la Asociación de Amigos de los Pacientes Renales, hacía gestiones telefónicas a nivel nacional para que el gobierno abra un canal humanitario e ingresen los medicamentos necesarios para que esas personas puedan recibir su tratamiento y seguir viviendo.