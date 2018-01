FOTOS: Reclaman tarjetas de débito bancario

Mujeres y hombres procedentes de diferentes sectores de Barquisimeto protestaron nuevamente este martes frente a agencias del Banco de Venezuela por la negativa de la entidad para entregarles las tarjetas de débito que requieren para retirar dinero en efectivo.

“No hay efectivo y no tenemos tarjetas para retirar lo que nos transfieren familiares o los bonos del presidente Maduro, y tenemos varios días frente al banco esperando. Aquí dormimos, comemos, esperando pacíficamente que se conduelan de nosotros y nos den esas benditas tarjetas”, declaró Alejandra, una de las mujeres que manifestaron cerrando durante unos cuantos minutos la avenida Vargas, frente a la agencia del banco en la carrera 22.

La protesta fue pacífica, aunque a quienes se desplazaban por tan concurrida arteria vial no les agradó nada el “trancón” pues tuvieron que buscar vías alternas.

Mientras eso ocurría en la avenida Vargas, también estaban protestando en la entidad ubicada en la avenida 20 y en la Zona Industrial, frente a Mercabar.

En este último lugar, algunas mujeres montaron toldos con sábanas y cobijas bajo las cuales dijeron estar durmiendo desde el jueves de la pasada semana.

Insistieron en que, como no tienen ni libretas ni tarjetas, no pueden retirar el dinero que les depositan, no sólo los correspondientes a bonos presidenciales y misiones sino también de familiares.

“Aquí habemos mujeres embarazadas, de la tercera edad, discapacitados y discapacitadas, personas enfermas que necesitan esas tarjetas para retirar dinero y comprar medicinas y comidas”, dijo una de las damas presentes en las inmediaciones de Mercabar.

Aclararon que la gerente de la agencia bancaria les ha atendido bien cuando han logrado hablar con ella para pedirle explicaciones, “pero entendemos que lo que pasa no es culpa de ella sino que todo depende de Caracas”.

Enfatizaron en que permanecerán en el lugar hasta que lleguen las tarjetas, sobre las que, hasta las 11 de la mañana, no había información oficial alguna.

Protesta similar se desarrolló desde temprano en la agencia principal del Banco de Venezuela en la avenida 20 con 31.

Allí también había numerosas personas que llegaron desde el domingo por la tarde con la esperanza de ser las primeras en recibir sus tarjetas, lo que no había ocurrido hasta las diez de la mañana del martes.

Hubo intentos de cierre de la vía, aunque la mayoría prefirió mantenerse cívicamente, sin ningún acto de violencia.

Aunque no se tenía información oficial, algunas extraoficiales señalaban que también hubo protestas en otras agencias de la entidad bancaria en otras poblaciones del estado Lara donde también están necesitando las tarjetas de débito para hacer efectivos las dádivas otorgadas por el Gobierno nacional últimamente.