FOTOS Transportistas del estado Lara se concentran para participar en la Gran Marcha Intergremial #16Ago

Transportistas del estado Lara quienes participarán en la Marcha Intersectorial en Barquisimeto, se concentran en la plaza Ayacucho para partir en marcha hacia el punto de concentración en la plaza las justicias.

Hugo Chicas, Director de Organización del Sindicato Autormotor del estado Lara asegura “Estamos en la calle porque no tenemos cauchos, no tenemos gasolina, no tenemos aceite, no tenemos absolutamente nada”.

Los otros puntos de concentración para marchar hasta la plaza las justicas, son el Colegio de Médicos del estado Lara, la sede de Corpoelec en la Av. Carabobo y desde carrera 23 con calle 24.

Por otra parte, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), se encuentra en la concentración de los transportistas en la plaza Ayacucho.