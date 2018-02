FOTOS: Volvieron a cerrar la autopista Centroccidental por gas y comida

Este jueves, una vez más, habitantes de varias comunidades de la parroquia Santa Rosa, en su mayoría de Veragacha, manifestaron públicamente cerrando parcialmente la autopista Centroccidental, entre Barquisimeto y Yaritagua.

Además de Veragacha centro, 1 y 2, estaban vecinos de Lanza Bolívar, Guacabra, El Vidrio, Rigoberto Quiroz, San Isidro, La Victoria y Las Lágrimas.

Liseth Rodríguez, Carlos Vizcaya y Reidé García, entre otros vecinos, recordaron que hace menos de un mes también cerraron la vía en protesta por el retardo en llevarles el gas doméstico.

“No tenemos agua, no tenemos gas, no tenemos transporte, no tenemos comida porque las cajas del CLAP no las traen para Veragacha”, afirmó una de las amas de casa.

Explicaron que la ruta que cubre el transporte sólo tiene una unidad por lo que deben recurrir a las que vienen o van hacia Yaritagua, pero les especulan cobrándoles hasta 10 mil bolívares por los pasajes.

Con respecto al gas, “continúa el despelote, que lo traen cuando les da la gana, que es nunca, por lo que tenemos que caer con los especuladores que nos venden las bombonas pequeñas hasta en 50 mil bolívares, y lo mismo pasa con el agua, que desapareció de las tuberías hace meses”.

Hicieron un llamado al alcalde Luis Jonás Reyes para que les visite y se dé cuenta de sus necesidades en cuanto a servicios públicos.