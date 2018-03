FOTOS y VIDEO: En Barquisimeto piden con urgencia el canal humanitario #13Mar

Representantes del sector salud en el estado Lara, formalizaron la creación de la Alianza Intergremial para la Defensa de la Salud y la Vida, conformada por los pacientes crónicos (oncológicos, renales, trasplantados), miembros del Colegio de Médicos, Colegio de Enfermería, delegación de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, Sindicato Único de Trabajadores de la Salud del Instituto venezolano del Seguro Social, Colegio de Abogados, miembros de la comisión de salud del Consejo Legislativo del Estado Lara y las comunidades.

Los representantes de los diferentes sectores ya mencionados hicieron presencia en el Consulado de Colombia en la entidad, con el propósito de pedir la colaboración necesaria para la apertura del canal humanitario. “Esta alianza ha sido creada porque los pacientes, profesionales de la salud, enfermeras y comunidades sabemos bien que el Gobierno nacional, regional y municipal no da respuesta a los acontecimientos de patologías que sufren nuestros pacientes; esto toca fondo y lamentablemente tenemos que solicitar la ayuda a otros países y de la comunidad internacional”, así lo mencionó el doctor René Rivas, vicepresidente del Colegio de Médicos del estado Lara.

Precisó que de manera respetuosa van a solicitar la ayuda del hermano país, “le hacemos un llamado a la canciller de la República de Colombia y al Presidente Juan Manuel Santos para que ayude a Venezuela a través de la apertura de un canal humanitario, dado que los pacientes en el país se están muriendo y el Gobierno no hace nada al respecto”.

“Nuestra presencia en el consulado colombiano es puntual, queremos enviar una carta a la cancillería colombiana para agilizar la pronta apertura del canal humanitaria que ayude a salvar las vidas de los venezolanos”, culminó Rivas.

Hablan los afectados

Por su parte, algunos pacientes también manifestaron la necesidad de esta ayuda por parte del hermano país, acotando que son vidas las que están en riesgo, cada día mueren pacientes, por la falta de insumos y tratamientos para sus patologías.

“Tengo un tumor en el ojo que se me desarrolló hace 7 meses. Se me ha hecho muy difícil conseguir los recursos para los exámenes y tratamientos, pero poco a poco y con ayuda de terceros lo he conseguido. En el Seguro Social solo me ponen a esperar porque no hay tratamiento. Siento mucha tristeza de no poder conseguir nada en mi país para poder seguir viviendo”, así lo afirmó Maribel Pérez, paciente con tumor.

Pacientes de trasplante renal, denunciaron el maltrato que tienen con ellos, “nos han pateado de mil maneras, en el seguro social nos piden requisito tras requisito y cuando vamos, no ha llegado anda de medicamentos. Nos exigen llegar antes de las 7:00 a.m. y la final perdemos todo el día y no hay tratamientos”, expresó Soribel Yustiz.