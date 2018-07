GALERÍA Deslizamiento de tierra y piedras obstaculizan el paso en Santa Rosa tras fuertes lluvias #31Jul

Luego de las precipitaciones de media hora que cayeron sobre el centro y este de Barquisimeto, el caos se apoderó una vez más de la pasarela de Santa Rosa, sentido Cabudare-Barquisimeto, con el deslizamiento de tierra y piedras que obstaculizan el paso, además de poner en riesgo a los conductores que por allí transitan.

Cuando llueve, desde la parte alta de Santa Elena, en la carrera 1 Bernal con calle 6 Argentina, se origina una especie de cascada que arrastra todo lo que encuentra a su paso. Desde esta zona, se observa cómo ha cedido el pavimento, lo que en cualquier momento pudiera generar un gran derrumbe en la zona.

“Siempre eso sucede, por eso hacemos un llamado a las personas de Santa Elena, a no colocar basura en esa quebrada, porque empeora la situación cuando llueve. No solo es tierra y piedra, sino también basura. Debemos tomar consciencia al respecto, por el peligro que eso implica”, dijo el señor Carlos Paredes, habitante de Santa Elena, quien al ver el equipo periodístico de elimpulso.com dijo que no era la primera vez que ocurría.

Y en efecto, de acuerdo a los registros del Centro Interno de Documentación (CID) de EL IMPULSO, en 2013 se realizaron labores de bacheo, pero no se hizo nada. Es de mencionar que debajo de la vía, pasa una quebrada donde caen las aguas negras y de lluvias de Santa Elena hasta el poblado de Santa Rosa, de allí que los desniveles en la vía y ondulaciones sean comunes.

Con las lluvias, un río de barro con piedras se genera en plena vía, causando temor entre los conductores que por allí transitan.