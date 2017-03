Gobernación del estado Lara adeuda bonos a más de 1.500 trabajadores

Este jueves a las afueras de las instalaciones de la gobernación del estado Lara, trabajadores de las fundaciones, institutos y servicios autónomos adscritos a esta entidad, hicieron presencia para exigir al gobernador Henri Falcón que le sean saldadas las deudas que se mantienen desde el 2016, tomando en consideración que el aumento del bono de alimentación decretado en agosto de ese mismo año, no les fue cancelado.

Luego de esta falta, se acordó el pago de un bono especial por la no adecuación del tabulador de la cesta ticket, que sin embargo tampoco les fue cancelado, pues aseguran que no están los recursos para cubrir estos gastos. Además no les fue pagada la alícuota de los aguinaldos del año pasado por el ajuste del sueldo mínimo.

Víctor Granda, secretario ejecutivo del sindicato de empleados públicos de la gobernación del estado Lara, expresó que “le cancelan a los trabajadores que están directamente con la gobernación, pero a los que pertenecemos a institutos y fundaciones se nos desplaza, pero para sus eventos sí nos llama”.

A raíz de esta protesta, una comisión encabezada por el presidente del sindicato, Julio Marín, fue atendida en horas de la mañana por la jefa de personal de la gobernación, Malú Cerezo, donde acordaron realizar una mesa de diálogo la próxima semana con los representantes sindicales de cada organización.

Asimismo, se les garantizó que el bono se les pagará con el nuevo tabulador y que el horario de trabajo será ajustado al que actualmente manejan los empleados directos de la gobernación y se les otorgará un día de compra de acuerdo al terminal de número de cédula para que puedan buscar los productos de la cesta básica que no se encuentran en los anaqueles.

“Nosotros sabemos que los recursos vienen directamente del gobierno nacional, pero nosotros exhortamos al ciudadano gobernador a que exija ese presupuesto así como lo hace para las obras que realiza” expresó Granda, anexando que si no les son cumplidos los acuerdos, seguirán en la calle.

Por consiguiente, el martes de la venidera semana estarán viajando representantes de este grupo sindical a Caracas para exigirle al vicepresidente de la república que sean entregados los recursos.

Así como tendrán el miércoles una reunión con el ejecutivo regional, para plantearle que se renueve el contrato colectivo que los arropa, que tiene más de seis años vencido.