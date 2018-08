FOTOS Gremios en Lara hacen llamado a la “Hora Cero” #2Ago

Los trabajadores del sector salud del estado Lara, que participaran en la “Gran toma del Hospital Central Antonio María Pineda”, se concentraron en el Auditorio del Colegio de Médicos del estado Lara, en una asamblea informativa, donde expondrán los resultados de las actividades realizadas en exigencia a la dignificación de sueldos y salarios.

“Hemos visitado diferentes Centros Ambulatorios y Hospitales en las zonas foráneas donde la receptividad ha sido del 100%, hemos logrado la destitución del ministro de Salud, Luis López y la de la doctora Linda Amaro, como viceministra”, aseguró Elda Giménez, presidenta del Colegio de Enfermeras del estado Lara.

Así mismo, hizo un llamado a las autoridades gubernamentales a escuchar las exigencias del sector. “No solamente el gremio de enfermería, sino todos los trabajadores el sector salud necesitamos que nos escuchen, se han hecho la vista gorda, en silencio sin darnos el respaldo y respuesta ante las situaciones graves que vive el sector salud del estado Lara”, dijo Elda Giménez.

Giménez informó que los trabajadores del sector salud introdujeron ante la Presidencia de la República un documento donde solicitan la instalación de las mesas técnicas para discutir el salario y las tablas salariales.

Los diferentes representantes del sector salud, expusieron como medida la convocatoria de la “Hora Cero” que iniciara el 20 de agosto previo a 120 horas de anunció desde el 14 de agosto.

Trabajadores universitarios y eléctricos

Los trabajadores del sector universitario estuvieron presente en la asamblea general convocada por los gremios en el estado, quienes exigen reivindicación de sueldos y salarios para garantizar el bienestar de ellos y sus familias.

La presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA, APUCLA, la profesora Deborah Velásquez de Valecillos, dijo “para los universitarios esto ha sido una lucha de años, hemos venido enfrentando desde hace el arrinconamiento institucional y laboral, sin respuestas de los entes responsables, no han logrado arrodillarnos”.

Del mismo modo, aseguró que las universidades son pieza fundamental para la transformación del país. “¿Como ignorar el trabajo que realizan los docentes?, ¿Como no hacer la inversión correspondiente en este sector?”, precisó de Valecillos.

“Pese a recibir un ajuste salarial, ajustado en 4.7 salarios mínimos, salario que ya sabemos que es irreal, artificial porque no es calculado bajo las variables reales, nosotros solicitamos un salario en función a la cesta básica. La hiperinflación arropa todos los aumentos, este gobierno debe hacer un cambio en las políticas económicas”, expresó la presidenta de la Asociación de Profesores de la UCLA.

Como representante del sector eléctrico, el secretario encargado del Sindicato de trabajadores, Alberto Perozo, expusó su descontento ante la difícil situación que los agobia día a día. “Este gobierno tiene que entender que los trabajadores meremos respeto, merecemos dignidad, muchos representantes del gobierno han dicho que nuestra lucha no tiene sentido, ellos están viviendo otra realidad que no es la nuestra, porque ellos viven a costilla de nosotros, el dinero que ellos se gastan no les pertenece”, aseguró el secretario.