Henri Falcón: Difícil revertir la ventaja de 17 puntos

Será difícil que en los cuatro días que faltan para las elecciones regionales, Carmen Meléndez, candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pueda revertir la ventaja de 17 puntos, dijo el gobernador Henri Falcón, que le lleva, según las encuestadoras que han venido haciendo los últimos sondeos entre el electorado larense.

Sus declaraciones a los periodistas se produjeron cuando asistió ayer, en la mañana, en la sede de la Cámara de Comercio de esta ciudad, a una reunión con los representantes de Fedecámaras-Lara, Cámara de Comercio, Cámara de Industriales, Cámara de la Construcción, Cámara de Importadores y Distribuidores de Repuestos Automotores, quienes lo invitaron para exponerle sus planteamientos en relación con los problemas económicos existentes y las posibilidades de impulsar el desarrollo en la región.

Manifestó que el Gobierno nacional, el Consejo Nacional Electoral y el PSUV están tan desesperados que, además de estar favoreciendo a la candidata con el envío de gandolas cargadas de alimentos y la distribución de productos de línea blanca, continúan migrando electores, sobre todo en el este de Barquisimeto para desanimarlos y propiciar la abstención.

Esos 17 puntos que indican las encuestadoras a favor de la candidatura de la Unidad Democrática es imposible cambiarlos en tres o cuatro días, expuso. A la candidata le han asignado una responsabilidad en la alcaldía de Puerto Cabello, que es la que le sale.

Juego ganado no es juego trancado, comentó. Están por eso promoviendo acciones desesperadas como migración de electores, mantener inalterable la tarjeta para hacer nulos los votos de Primero Justicia y Voluntad Popular, cuya foto no es la de Henri Falcón; y hacer bulla con la inhabilitación de algunos funcionarios y ex funcionarios de la gobernación por parte de la Contraloría del estado.

La última decisión del CNE ha sido cerrar el centro de votación del Colegio La Fuente, cuyos electores han sido reubicados inconsultamente a la escuela María Ledezma, de El Ujano. Ya antes habían sido migrados allá los votantes del Conservatorio de Música Vicente Emilio Sojo.

Vamos a pasar revista de las grandes necesidades del sector productivo del país, dijo antes de la reunión con el sector privado. Yo no puedo caerle a mentiras a los empresarios. La crisis en Venezuela es estructural y sólo la podemos superar cambiando el gobierno. Una vez logrado podemos implementar desde la base de un gobierno nuevo, de unidad nacional, un nuevo modelo económico que atienda las necesidades del país y lo haga competitivo.

Con este Poder Judicial, con este Banco Central de Venezuela y con este Gobierno, no hay posibilidad de éxito en Venezuela.

Alberto Gámez, presidente de Fedecámaras-Lara; Alí Armao, secretario ejecutivo de Cidrala; Rita Betancourt de Chávez, presidenta de la Cámara de Comercio; Ronald Arias, presidente de la Cámara de la Construcción; Antonio Morales, presidente de la Cámara de Turismo; y Giorgo Reni, presidente de la Cámara de Industriales, hicieron uso de la palabra para dar a conocer sus opiniones en nombre de sus respectivos gremios. Y el economista Gerardo Álvarez, asesor del sector privado, hizo un recuento sobre el desarrollo económico desde 1894 a la fecha, destacando el papel que tuvo el estado en el pasado como productor de café, papa, pimentón, cebolla, piña, uva, así como su contribución al comercio con 30 mil establecimientos y el impulso industrial.

Consideró como extraordinario el documento en relación a diversos tópicos que le fue entregado. Pero, observó, lo que han planteado los gremios será posible lograrlo dentro de un marco de un gobierno distinto.

Se refirió a la situación que estamos viviendo hoy con el alto costo de la vida, la inseguridad, la falta de gasolina, la escasez de dinero en efectivo en los bancos que obliga a las personas a estar toda la semana retirando lo que necesita, la inseguridad y demás problemas.

Las gobernaciones que no son afectas al régimen son relegadas. La de Lara tiene un presupuesto de 62 mil millones de bolívares; pero la de Yaracuy ha recibido de un plumazo, 130 mil millones de bolívares; es decir, más del doble a la de nuestro estado. La gobernación tiene 33 mil trabajadores, quienes reclaman mejoras en sus salarios; pero, el Ejecutivo Nacional aumenta los sueldos y no envía oportunamente los incrementos.

Falcón considera que una vez ganadas gobernaciones y alcaldías se puede tomar el poder nacional.