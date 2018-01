ESPECIAL EL IMPULSO, 114 años escribiendo la historia de Venezuela (VIDEO)

Fue el 01 de enero de 1904 cuando la sociedad larense vio nacer a EL IMPULSO, el diario más antiguo del país caracterizado por reseñar los momentos más relevantes de la historia de nuestro país y del mundo, a lo largo de 114 años de trayectoria.

Su historia comienza cuando, en 1890, el señor Federico Carmona funda su imprenta en Carora, Municipio Torres, estado Lara. A punto de crear el periódico, hizo circular una hoja distribuida en todos los lugares de la ciudad, en la cual exponía la necesidad de crear un diario con el fin de que los caroreños tuviesen un contacto más directo con la realidad.

A lo largo de los años este rotativo se ha ganado el respeto y la admiración de la sociedad venezolana, por ello en este día cuando se cumple un año más de su fundación compartimos los momentos más destacados de quienes integran esta gran familia.

La noticia más impactante

“La noticia más impactante que recuerde es el ataque a las torres gemelas el 11 de septiembre del año 2001, yo estaba a esa hora saliendo de mi casa y un vecino me dice que estaba ocurriendo algo con las torres gemelas, yo pensé que era una exageración, una confusión o algo de ficción” cuenta el Director Editor, José Ángel Ocanto.

“La muerte de Francisco Franco, el dictador español, que de paso no la publicamos porque el que estaba de guardia se fue antes de la hora y salió al otro día en el periódico” cuenta el periodista Hugo Boscán, al ser consultado sobre la noticia más impactante que recuerde haber leído.

Riesgos en el ejercicio de la profesión

“El 11 de marzo de 1983 se estrello un avión en el aeropuerto de Barquisimeto y yo me colee entre los funcionarios que estaban ahí mientras sacaban a los muertos, me metí en el avión y no me había dado cuenta que todavía tenía miles de litros de combustible y eso estaba hirviendo ahí, después fue que me di cuenta”.

“Al otro día yo hable con el jefe de la región de PTJ en ese tiempo insistiéndole que nos diera las fotos… Me decía no, no va a salir en ninguna parte y al otro día salió en El Impulso con dos páginas y todas las fotos” relata el periodista Hugo Boscán, destacado profesional.

El periodista Luis Rodríguez Moreno ha sido por más de medio siglo una pieza fundamental en el crecimiento de este medio de comunicación, pero también le ha tocado vivir momentos incómodos que hoy recuerda y comparte con nosotros.

“Yo vi una atraco por esas casualidades que tienen los reporteros a veces, yo venía bajando por la 20 y estaban atracando al fondo nacional del café que estaba en el comienzo de esa avenida y cuando yo miro veo quienes eran, identifique a uno de ellos”.

“Esta persona me vino a buscar al periódico a matarme pero yo lo vi primero y salió el señor Gustavo Carmona que era el director, me vio a mí con el tipo, el tipo cargaba un cuchillo y me estaba insultando… Bueno logramos dominarlo y llamar a la policía para que se lo llevaran” comentó.

Retos en los próximos años

EL IMPULSO ha sido, es y seguirá siendo la referencia informativa de Venezuela. Por ello desde la dirección del Decano de la Prensa nacional se refuerza el sentido de pertenencia y la lucha por los valores democráticos.

“No le faltemos a la honra de pertenecer a esta familia por su tradición, por su historia y porque en el futuro nos depara la tarea de reseñar la reconquista de instituciones, de la democracia y las libertades en general”, expresó Ocanto.