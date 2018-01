Inferca reinicia producción luego de cuatro años

La empresa Socialista de Insumos Ferroviarios, Inferca, reinició, sus operaciones de producción luego de cuatro años de inactividad, a través del Plan Productivo Inferca 2018.

Esto como parte de las líneas de acción emanadas por nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro Moros, con el siempre apoyo del Ministerio del Poder Popular para el Transporte a cargo del Ministro Carlos Osorio.

Durante estos doce días de iniciado el plan productivo, se han logrado producir 612 durmientes, con dos pares de moldes y en un solo turno diario, realizar pruebas de calidad con un nuevo diseño de mezcla de concreto, y ejecutar las debidas correcciones de calidad.

Todo ello, con el firme propósito de lograr la producción efectiva y continua de esta empresa socialista, reto que se ha empeñado la nueva junta directiva, liderizada por el actual presidente Lcdo Carlos Pacheco, desde que asumieron en octubre de 2017.

Es importante destacar que durante éste último trimestre del 2017, se ejecutó el Plan Obrero donde se realizaron actividades de mantenimiento correctivo, preventivo y mejoras en equipos así como maquinarias que tenían años sin recibir.

En este sentido, el presidente de esta empresa socialista, Lcdo Carlos Pacheco, destacó que asumen una tarea revolucionaria a fin de derrotar a las corporaciones del transporte privado, quienes a través de la guerra económica y bloqueo imperial pretenden asfixiar al pueblo.

Considera lamentable que algunos “pseudolíderes” no entiendan el momento histórico que se vive en la actualidad y que caigan en el juego de la derecha apostando al fracaso.

“Lamentamos que pseudolíderes no comprendan el momento histórico que vivimos, prestándose al juego de apostar al fracaso, no lo lograrán somos una mayoría revolucionaria que hemos recuperado la fábrica” enfatizó.

Asegura que a pesar que existan acciones de “sabotaje terrorista” con la paralización de la producción, el plan siempre estará emanado para aumentar la producción, el beneficio de la clase trabajadora y el desarrollo del plan ferroviario nacional.

“Vamos a lograr el desarrollo del plan ferroviario nacional y la victoria perfecta de nuestro compañero, camarada el Presidente Obrero Nicolás Maduro, venceremos todo saboteo”, manifestó.

Se espera que para los próximos días, se realicen nuevas acciones para lograr fortalecer el proceso interno de producción y mejora continua, para garantizar, de esta manera, una producción efectiva sin ningún tipo de paralización o sabotaje.