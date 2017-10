Jennyfer Peña: Independientes somos la mayoría

Mis expectativas son las mejores, dijo Jennifer Peña, candidata de Independientes por el Progreso. Hemos librado una gran batalla en la que hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para transmitir esta opción independiente a todos los larenses, quienes se merecen un gobierno decente y que les proporcione beneficios. Mi agradecimiento a todas las personas involucradas en este proyecto.

Mi mayor preocupación es el problema del agua, solucionable a mediano plazo, según los expertos. Con el Colegio de Ingenieros del estado Lara he conversado y están contestes de que con elevar la altura del aliviadero de la presa Dos Cerritos se puede aumentar la capacidad de almacenaje. Así se hizo en Matícora, en el estado Falcón y funciona. Adicionalmente, hay que hacer una revisión exhaustiva a las fugas del vital líquido y a las tomas clandestinas, de las cuales el Ejecutivo Regional se vino a dar cuenta recientemente. No es quitarle el agua a quienes lo han hecho por no poder recibir el agua que necesitan, sino obligarlas a pagar el consumo y someterse al racionamiento al que estamos sometidos los habitantes de la región.

El otro gran problema es la salud. No sólo hay que proporcionarle los recursos al Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, sino ocuparse de sus instalaciones. Yo cerré mi campaña en ese centro asistencial porque no estamos para fiestas ni bochinches. Venimos de cuatro meses dolorosos de sufrir represión y con numerosos jóvenes asesinados cuando protestaban.

La asociación Madres de Niños por Venezuela tiene el proyecto de crear un banco de leche materna, que es una idea grandiosa, porque la leche formulada es difícil de adquirir. Y Venezuela Verde y Sembrando huellas Venezuela también tienen magníficos planes. Uno de ellos es sembrar un millón de araguaneyes en Lara y el otro proporcionarle alimentos a gatos y perros en situación de calle, animales que antes estuvieron en casas y fueron echados. Considero que los gobernantes deben oír a quienes pueden ayudar a mejorar el país. Aquí vimos que Falcón y Meléndez se dedicaron a distribuirse las responsabilidades por el problema del agua; pero, ninguno de ellos hizo nada por resolver el problema.

Las otras necesidades son la educación y la seguridad, ya que los planteles se encuentran deteriorados y los policías residen en los mismos barrios donde viven los antisociales. Los funcionarios policiales deben establecerse en urbanizaciones construidas para ellos.

Falcón y Meléndez representan el continuismo porque tienen 17 años en el poder. Y es por eso que los independientes, que conformamos la mayoría de la población si queremos un cambio verdadero, debemos tomar conciencia para que lo haya. Les ha llegado la oportunidad de lograrlo eligiendo una candidata independiente, que conoce la realidad y tiene la disposición de trabajar con todos los sectores de la sociedad, sin distingo de ninguna clase.