Juez larense declara inadmisible amparo contra muerte de niños por serratia marcescens en el Pediátrico #8Ago

La presidenta de la organización no gubernamental Madres y Padres de los Niños por Venezuela, Gretna El Halabi, informó que luego del amparo introducido ante los Tribunales lerenses, el mismo fue declarado inadmisible por el juez Luis Alexander Flores Nieves con competencia en materia de protección de niños, niñas y adolescentes, quien alegó que no se habían agotado las vías administrativas necesarias para proceder con el caso, además de que no se habían enunciado los derechos constitucionales violados, cuando sí estaban allí. Sin embargo, mientras esta decisión era tomada, una niña de tres años de edad con acta de defunción que así lo demuestra, murió por la bacteria serratia marcescens en el Hospital Universitario de Pediatría Dr. Agustín Zubillaga de Barquisimeto, el domingo a las 12.40 de la tarde.

“Qué es para ellos la vía administrativa, si también colocamos una demanda al HUPAZ en el juzgado municipal y declinaron la competencia a Tribunales de Protección, donde este inadmitió la demanda. ¿Quién los entiende? Esto es una violación al estado de derecho, a las distintas acciones que puedan realizar los padres”, expresó

El Halabi mencionó que el martes en horas de la tarde acudió a la Fiscalía 16 con el fin de declarar sobre el tema, y en el cual le realizaron preguntas capciosas, incluso, unas con intereses que con solo un médico puede responder.

“Fui en una calidad de imputada. La forma en cómo preguntaron, no se veía que querían saber la muerte de los niños ni cómo ocurrieron”, expresó.

La fiscal 16 Natali Ninoska Tibisay Amaro Pérez que realizó la entrevista dio a entender que la denuncia debió hacerse en 2017 y no en la actualidad, a lo que la doctora El Halabi respondió que en su momento intentó colocar la denuncia, pero le dijeron que no había la tecnología para realizar la investigación. Asimismo, preguntó sobre las garantías de que esa bacteria era del HUPAZ. “Nos quisieron imputar un delito por omisión con las preguntas”, expresó.

Es curioso que la única denuncia adelantada en la investigación por la Fiscalía 16 es la que corresponde a la interpuesta por el doctor Rafael Agüero, director del centro asistencial; y no las que colocaron las víctimas, dijo El Halabi. “Es cuando decimos: de qué tipo de justicia estamos hablando (…). Deben decirle a los padres que sus hijos mueren o tienen la bacteria serratia marcescens”.

Con El Halabi, estuvo el profesor Nélson Fréitez, de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado, quien aseguró que las ong se mantendrán alertas a los nuevos procedimientos a ejecutar.

Se informó que próximamente se acudirá a los Sistemas Internacionales de Protección con el fin de lograr una investigación más justa.