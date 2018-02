En La Causa R creen que “hay tiempo” para las primarias

Para la dirigencia regional de La Causa R en Lara, la oposición venezolana está a tiempo de realizar primarias para elegir un candidato unitario de cara los venideros comicios presidenciales que pudieran estar realizándose en el mes de abril.

Así lo manifestó el coordinador de organización de la tolda política en la entidad, Diego Mendoza, durante una rueda de prensa que convocó para anunciar, entre otras cosas, que este sábado se realizará un encuentro ciudadano en el Colegio de Abogados del estado Lara -a las 9:00 a.m.- con Alfredo Ramos, Andrés Velásquez y Américo de Grazia.

“Reafirmamos nuestro compromiso en convocatorias para la elección de un líder que recorra el país, que aglutine las fuerzas sociales internas, que coordine toda la presión internacional para lograr el cambio político en el país. Hay tiempo para ello porque hay vocación política”, dijo.

Sostuvo que en 20 días los precandidatos de oposición pudieran recorrer el país y presentar su propuesta.

Afirmó que las elecciones son el camino para el cambio pero es necesario luchar por las condiciones electorales que, a su juicio, serían: un CNE que represente los intereses nacionales y no los de un partido; un Registro Electoral auditable; la apertura de la inscripción de nuevos votantes, incluyendo los venezolanos que están fuera del país; supervisión internacional de organismos con credibilidad en el mundo y la supervisión al uso de fondos públicos en las campañas.

Paralelamente a la realización de primarias, según manifestó, la MUD debe mantener niveles de exigencia al Gobierno nacional para restituir la institucionalidad y “observar cada paso que se deba dar de cara a ese proceso electoral convocado al margen de la ley”.

Para Mendoza el diálogo entre oficialismo y oposición en República Dominicana es un “juego” para los representantes gubernamentales.

Sobre el evento del sábado expuso:

“Presentaremos una visión de país. Ya estamos proponiendo generar un fondo de compensaciones sociales donde a la familia venezolana se le garantice producto de la renta petrolera en dólares lo que le corresponde en un plan de emergencia económica para la superación de la crisis; como también la vuelta a la autonomía de las instituciones y una vuelta a la política de sustitución del sistema del control cambiario”, sentenció.

Denuncian desmejoras laborales en la alcaldía

Según el trabajador de la Alcaldía de Iribarren y dirigente de La Causa Radical (LCR), Rolando Asuaje, los trabajadores del Ejecutivo local están siendo presionados y acosados por el patrono.

Asuaje afirmó que Luis Jonás Reyes suspendió los beneficios médicos por “emergencia económica”, como también el disfrute de vacaciones.

“Dentro del Palacio Municipal el servicio médico de emergencia ya no funciona, ya no hay médico ahí. También habían médicos en el Imdes y en el norte, pero ya los trabajadores no gozamos de ese beneficio”, declaró a EL IMPULSO.

Denunció que a más de 100 trabajadores de dependencias municipales los han removido de sus cargos arbitrariamente para generar incomodidad.

Asimismo, recordó que el Gobierno municipal aún no realiza el pago de uniformes que debió hacer en noviembre de 2017 (2 millones 600 mil bolívares por persona).

“Nos han dicho que esa es una deuda de Teresa Linárez (…) Ya se están anunciando fiestas por Carnavales y a los trabajadores de la alcaldía no se les cumple con los beneficios”, añadió.