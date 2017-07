La Gobernación no tiene para pagar nómina

El secretario general de Gobierno, Erick Valles, declaró con preocupación que los recursos para el pago de la nómina de los trabajadores dependientes del Ejecutivo regional, no han llegado.

Explicó que año tras año la Gobernación de Lara recibe mensualmente 5.500 millones de bolívares para pago de la nómina, gastos de inversión, compromisos de la administración, alimentos, medicinas, insumos, entre otros.

El recurso para el pago de la primera quincena llega los cincos primeros días del mes y entre el 21 y 25 de cada mes, llega la segunda quincena.

-Nos sorprende que en julio el dozavo no ha llegado. Ni para la primera quincena ni para la segunda quincena.

Se prendieron las alarmas porque el próximo martes 25 la Gobernación debe cancelar las nóminas de los docentes estadales y los obreros educacionales y el día 28 la nómina del resto de los 34 mil trabajadores, incluso de la Policía del estado, que pese a estar intervenida, el Ejecutivo aún cancela esta nómina.

“Hasta ahora no tenemos dinero para pagar la nómina”.

Adelantó que algunos se han referido a cancelar este compromiso con créditos adicionales pero estos solo se usan para los aumentos de salario mínimo y bonos de alimentación.

-La plata ordinaria del mes que llega mes a mes de manera regular extrañamente no ha llegado y si no llega no vamos a poder cancelar la nómina de la Gobernación la próxima quincena.

Esa situación también afectaría la adquisición de medicinas para hospitales, alimentos para el zoológico y comidas para los detenidos que están en los calabozos del estado.

Presume que por el tema de la Constituyente sea un pase de factura para generar caos.

En cuanto al paro cívico destacó que fue un éxito ya que las razones para protestar sobran.

-El problema es cuando la violencia se hace parte de la agenda, no es protestar para acabar, es protestar para presionar.

A su juicio, Nicolás Maduro no saldrá del poder con el derribo de semáforos, postes o árboles y mucho menos saqueando e incendiando instalaciones.

La protesta no debe parar, hay que ir a paro cuantas veces sea necesario, pero sin acabar lo que encontremos en el camino. Todo esto le hace daño a la agenda de la Mesa de la Unidad, concluyó.