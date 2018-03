La MUD en Lara tiene nuevo rostro pero la misma retórica

La Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara, tiene nuevo rostro, así lo hicieron saber en su sede; acompañado de otros dirigentes políticos.

El profesor Juan Tirado se dio a conocer como nuevo secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática en el estado Lara.

“Hoy hemos establecido un procedimiento administrativo, de sustitución de la coordinación de la MUD en Lara. Podemos decir que recibo de las limpias manos de Macario González, como también de las limpias manos de la acertada dirección de MUD en Lara la tarea de encabezar esta seccional”, comunicó el nuevo coordinador.

Avanzar en la lucha que tienen los partidos democráticos y garantizar un bastión de lucha para mejorar las condiciones económicas y sociales del país, es el objetivo principal de la nueva estructura de la Mesa de la Unidad.

“Este modelo económico nos ha llevado, a la más grande pobreza que alguna vez haya existido en el país, y quizás no exista en toda Latinoamérica un caso de desmembramiento de las condiciones económicas, de la calidad de vida de los ciudadanos de un país democrático, agravado con la riqueza potencial que tienen los venezolanos”, así lo dijo Juan Tirado, al referirse a las políticas erradas del Gobierno nacional.

Seguirán en la lucha

El nuevo secretario de la MUD, destacó que la MUD como organización política ratifica que sus instrumentos para lograr un cambio en el país, son los establecidos en la constitución, y puntualmente son los procesos electorales, sin embargo calificó como “parodia” las venideras elecciones del 20 de mayo, expone que las elecciones próximas no son transparentes por la falta de condiciones o garantías mínimas electorales que sean limpias; lo que para muchos puede ser contradictorio, ya que la mesa de la unidad expone que no hay garantías para las elecciones y por ende manifiestan que no participaran pero a su vez no hacen un llamado directo a no votar.

Ante la disyuntiva existente en el panorama actual con las elecciones en mayo se le consultó al nuevo coordinador qué hacer la ciudadanía antes, durante y después de las elecciones del 20 de mayo, a lo que respondió: “Nosotros entendemos que es una parodia electoral, no podemos llamar a votar donde solo se está disfrazando al Gobierno de democrático; el 21 de mayo continuaremos luchando para cambiar el régimen.

Claramente la Mesa de la Unidad Democrática, no plantea un agenda política precisa, no invita a votar pero tampoco a la abstención, aunque cambian algunos rostros sigue la retórica politiquera, no tienen acciones concretas, todo lo han dejado a las palabras y al tiempo, no dan espacio a rostros a ideas jóvenes.

“Vamos a través del frente amplio, donde se incorporó los partidos políticos, la sociedad civil, incluso sectores de la Iglesia venezolana, para establecer en Lara, los equipos de apoyo popular, para el cambio que requiere el país”, finalizó Tirado.