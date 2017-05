En la Uptaeb piden dialogar con universitarios opositores

Una situación irregular se presentó este martes en las afueras de la Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco (Uptaeb). Un grupo de aproximadamente 150 alumnos agredieron a un supuesto ladrón que ingresó a la institución para robar a los estudiantes de una sección.

Sin embargo, en las redes sociales circulaban rumores de que la masa estudiantil de la Uptaeb había agredido a un opositor que se encontraba en la casa de estudio. Ante eso, el centro de estudiantes se alertó y decidieron desmentir la matriz de opinión que corre en las afueras de la universidad.

El vocero del consejo popular estudiantil, Mauricio Orellana, recordó que cuando el presunto maleante ingresó e intentó atracar, golpeó a un estudiante con la cacha del arma, empujó a una profesora y a todos los que no se dejaron robar. Agregó que la casa de estudio rechazó el vandalismo y los atracos que a diario se suscitaban y los alumnos tomaron medidas y se encargaron de la justicia por sus propias manos.

“Con esta matriz de opinión se está incitando es a la violencia y mi llamado en lo personal es: no más violencia. De nosotros hablan mucho, que hemos mandado colectivos al Politécnico y que yo era el cabecilla de ellos. Tiene que cesar la agresión de parte y parte”, expresó Orellana.

Objeta que en la situación en la que se encuentra el país se perdió el respeto porque la política pasó por encima de la familia, es decir: la base fundamental de la sociedad.

“Casi se produce una masacre porque los estudiantes querían matar al ladrón, pero no podemos olvidar el derecho a la vida. Ellos trataron de pasar por encima del cordón de seguridad y si un funcionario se sentía inseguro podía accionar su arma y varios podían haber salido heridos. Vemos en la calle toda esa pérdida de valores y se notaba que cada vez que un estudiante decía: hay que matarlo”.

Así mismo afirmó que están conscientes de que necesitan escuchar a los estudiantes opositores para no caer en los mismos errores que los políticos y que es necesario afianzar los valores. No obstante, aseguran que ellos no ven colores políticos cuando los estudiantes se acercan a pedirles ayuda, porque su necesidad está por encima de todo.

Debate estudiantil

Orellana invitó a los estudiantes de la Unexpo y la federación de la UCLA a debatir, puesto que temen por todas las amenazas que han recibido de los alumnos del “Politécnico”, acerca de que les dañarán los autobuses o quemaran su comedor.

“Yo los llamo al debate, las puertas están abiertas para todos los compañeros y le he demostrado que podemos trabajar de la mano. Nosotros como estudiantes revolucionarios queremos direccionar la política aunque si quieren paz tendrán paz, pero si quieren guerra la tendrán y saldrán vencidos”.