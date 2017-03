La vialidad en Río Claro es problema de vieja data

Río Claro, capital de la parroquia Juares del municipio Iribarren, se ubica al sur de la ciudad. Es un pueblo muy particular de clima frío donde se vive generalmente de la siembra y la ganadería, sus habitantes siempre han expresado sentirse orgullosos de su población.

Los lugareños han realizado varias acciones que vienen a formar parte de un llamado de atención a las autoridades para que se aboquen a cumplir con las obligaciones correspondientes en materias de servicios públicos, seguridad, vialidad, entre otros.

La carretera hasta este lugar está dividida, existen tramos donde se puede transitar con normalidad pero hay partes en las que los huecos, las caídas de piedras, los derrumbes y hasta filtraciones son causantes de la difícil tarea que se le presenta a los conductores al momento de andar por la vía.

Uno de los problemas más notables en el pueblo es el tema de las tuberías, las cuales presentan deterioro y son causantes de botes de agua en diferentes calles.

La señora Glamenis Peña, miembro del consejo comunal Río Claro, indicó que ellos han realizado varios reportes ante la empresa encargada de solventar la situación con las tuberías y hasta el momento no se ha logrado obtener ninguna respuesta.

-Nosotros hemos hecho distintas denuncias, hemos solicitado apoyo, les hemos invitado a dialogar y hacer una mesa de trabajo pero ellos expresan que como no pagamos el servicio de agua no tenemos derecho a contar con su servicio en cuanto a reparaciones. Las tuberías se han estado dañando mucho y esto es lo que ha originado que muchas de nuestras calles se encuentren en tan mal estado, con huecos y botes gigantes de agua, cuando los vehículos van a pasar no saben qué tan profundos pueden ser los hundimientos. Solo esperamos que nos solucionen esto pronto-, dijo.

Peña hizo un llamado para que Hidrolara les tome en cuenta y sea diligente en ayudarles, ya que si reparan las vías y se mantiene ese problema, sería “un trabajo perdido porque se volverán a dañar”.