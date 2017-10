En Lara Maduro compite directamente

Quien siendo opositor propicie la abstención, está –tal vez ignorándolo- favoreciendo al Gobierno que dice adversar o combatir.

Así lo expresó el Dr. Freddy Castillo, profesional del Derecho, docente e intelectual, quien fue el vocero del grupo Armonía, al hacer público ante los medios de comunicación el manifiesto a favor de votar, el próximo domingo 15 de octubre en las elecciones regionales, en el estado Lara por la candidatura de Henri Falcón.

“Cada voto opositor en todos los estados es un voto contra Maduro, por persona interpuesta. En Lara, la flecha se clava directamente en Miraflores”, proclamó.

Resaltó que Lara tiene una enorme importancia para el régimen de Maduro porque la candidata del Presidente de la República, a la que no mencionó por su nombre, despacha en una oficina presidencial, que ha sido su lugar de trabajo durante los últimos años y es por tanto, responsable, de la nefasta gestión madurista, incluida la criminal acción represiva contra el pueblo, así como también de las medidas económicas propiciadoras de la crisis humanitaria que padece la población.

Carmen Meléndez, nacida en Barinas, ha sido Tesorera de la Nación, ministra de la Defensa y ministra del Despacho y Seguimiento de Gestión del Gobierno de la República Bolivariana , entre los diversos cargos que ha desempeñado en el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Antes de ser escogida como candidata a la gobernación había sido designada constituyente, junto a Luis Jonás Reyes, por el estado Lara.

CNE entraba el proceso

A la injustificada demora del Poder Electoral para convocar unas elecciones regionales que debieron realizarse el año pasado, se añade ahora su insólito afán de entrabar el proceso. Así, por ejemplo, el CNE se ha negado a hacer las sustituciones legales y oportunas de candidatos y ha mostrado una evidente negligencia en la debida promoción del acto electoral, revelando una clara intención de desestimular el voto.

Todo ello, unido a la descarada campaña que importantes voceros del gobierno nacional realizan a favor de la abstención, delata el inmenso temor que Maduro y el grupo gobernante le tienen al 15 de octubre, por la masiva reafirmación democrática que ese día habrá de expresarse, a pesar de todas las trabas para menoscabarla o impedirla.

Derrotar a Maduro

El Gobierno de Maduro concurre a estas elecciones regionales a regañadientes, subrayó el Dr. Castillo..Si por él fuese, no iría.

No vamos a repetir lo que todos conocemos: una fuerte presión nacional e internacional lo hizo modificar su línea “defensiva” de no hacerlas. Por eso, una vez convocadas, se les ordenó a las rectoras del CNE la adopción de la conducta anti-electoral que hemos expresado arriba. Esa innegable realidad ha hecho del 15 de octubre una fecha ominosa para Maduro, y, para la oposición democrática, una oportunidad inexorable para derrotarlo.

La aplastante mayoría

Destacó el Dr. Castillo que ir todos ese día, a votar por los candidatos de la oposición, cobra una importancia que va más allá de la elección regional. Lo que el gobierno de Maduro no quiere que se vea en cifras oficiales y vinculantes, se verá finalmente: la oposición es aplastante mayoría en todas las regiones y sectores de la sociedad venezolana.

Abstenerse es perder

Al efecto demoledor de ese resultado no podemos renunciar absteniéndonos. Hacerlo, sería perder. Y perder mucho más que unas gobernaciones: perder buena parte de lo que hasta ahora se ha alcanzado con altísimo costo, incluso de vidas, cuya memoria debemos honrar con el avance, nunca con el desaliento. Logros, como el de la activa solidaridad internacional, serían puestos en riesgo, si ante un proceso por el cual se abogó, se adopta la inesperada conducta de eludirlo.

Somos responsables del voto

Quien siendo opositor propicie la abstención, está -tal vez ignorándolo- favoreciendo al gobierno que dice adversar o combatir.

Está, reconoció,. en su derecho, sin duda, pero también deberá asumir las nefastas consecuencias que esa abstención, aquí y ahora, comportan. Todos somos responsables de nuestro voto, pero también lo somos de nuestras abstenciones, máxime cuando éstas significan la ruptura de una línea unitaria, clamorosamente apoyada por un pueblo que sabe lo que significa su voto, y que por experiencias anteriores, ahora no está dispuesto a meterse de nuevo un autogol.

Golpe a su permanencia

El grupo Armonía reitera a los larenses la necesidad de estar a la altura de esa circunstancia. Verla en su integral magnitud es saber que en ella está en juego el destino del país.

Maduro y su gobierno no saldrán al día siguiente de las elecciones regionales. Nadie en su sano juicio lo pretende. Pero, tampoco, nadie sensato niega que su derrota el domingo 15 será un duro golpe para sus planes de permanencia, y para la impunidad de sus políticas, que han destruido –y siguen destruyendo- el país.

En Lara compite Maduro

Conscientes de ese objetivo, y con toda responsabilidad, llamamos a votar en Lara por Henri Falcón, candidato de la unidad opositora. En cualquier otro estado, votar por el candidato de la oposición es, asimismo, votar a favor de la descentralización y en contra del expreso intento de anularla por completo. Es también, votar contra Maduro.

Sin embargo, si hay alguna región donde el gobierno de Maduro compita directamente, es el estado Lara.

Su candidata acá es alguien que despacha en una oficina presidencial, su lugar de trabajo durante los últimos años, y responsable, por lo tanto, de la nefasta gestión de Maduro, incluidas la criminal acción represiva contra el pueblo y sus medidas económicas propiciadoras de miseria.

Cada voto opositor en todos los estados del país es un voto contra Maduro, por persona interpuesta.En Lara, la flecha se clava directamente en Miraflores.

¡A votar por Henri Falcón el próximo 15 de octubre!, exclamó. Demostremos que la fuerza de la unidad en Lara es determinante, no sólo en la región. También en el país.

El manifiesto fue suscrito por el Dr. Castillo, el Dr. Jorge Rosell, ex magistrado del Tribunal Supremo de Justicia; Rosario Anzola, escritora; Miguel Nucete, ex presidente de la desaparecida Fundación para el Desarrollo de la Región Centroccidental (Fudeco), el ex diputado Santiago Fortoul, el Dr. Marco Tulio Mendoza, docente universitario y presidente del Colegio de Siquiatras de Venezuela (Capítulo Región Centroccidental), la Dra.Nancy Rodríguez, asi como otras conocidas personaldiades de la región: la concejal Milagros de Blavia, Alfredo Ramírez Torres, Oswaldo González, Jesús Saavedra, Gladys Marantes y Gustavo Machado.