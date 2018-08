Largas colas para suministro gasoil en Barquisimeto #2Ago

El suministro de gasoil este jueves en las estaciones de servicio en la ciudad de Barquisimeto fue irregular debido a las largas colas, que en la mayoría de sus casos oculta los negocios que están establecidos en la zona.

En un recorrido efectuado por la ciudad, en la estación de servicio ubicada en la avenida Venezuela con la calle 42, se observó una larga cola desde la carrera 28 con 42, en la que se encontraban camiones y autobuses desde las 7 de la mañana y solo se encontraba operativa una de las islas.

Así mismo se pudo constatar que algunas estaciones de servicios permanecen cerradas debido a las fallas en el suministro.

Los trabajadores de la estación de servicio manifestaron no tener información oficial de la causa de las fallas en el suministro de gasoil, pero expresó que el problema pudiese deberse al averío de gandolas que retardan la distribución en los periodos correspondientes.

José Rodríguez, usuario afectado a causa de la falta de combustible para su camión 750, comentó: “Esto no puede seguir así, estoy desde las 6 de la mañana, y no he podido llenar el tanque del camión, salgo a trabajar y no me rinde para nada”.