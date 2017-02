Leoncenis García: Sin acuerdos no habrá elecciones de ningún tipo

¿Cuál oposición? si está desvinculada de la gente, ¿Cuál país? si está destruido. Más que diálogo aquí tiene que hablarse de acuerdos y negociaciones con el Gobierno, así piensa el periodista Leocenis García, coordinador del movimiento Prociudadanos, quien visitó este viernes la Redacción de EL IMPULSO.

García, quien sostuvo recientemente un encuentro con el ex jefe del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y con Gastón Guisandes, vicepresidente de la Cámara de Periódicos, confirmó que a propósito del diálogo nacional, el presidente Nicolás Maduro aceptó reunirse con la Cámara de Periódicos de Venezuela.

Destacó que al exmandatario español se le explicó la crítica situación que atraviesan los periódicos por falta de papel.

-Los editores tenemos la mayor disponibilidad pero cómo puede haber diálogo si no hay papel para promoverlo. Creo que estamos en la ruta correcta y hay esperanzas de que el gobierno lo entienda. Todos los periódicos necesitan anualmente 240 millones de dólares.

Cuando eso se compara con las otras importaciones que hace el Estado esa cifra es mínima.

Apuntó que si bien tiene razones para atacar el diálogo, lo defiende porque los problemas del país pasan por un gran acuerdo nacional.

-Zapatero está al tanto de los presos políticos, Yon Goicochea, Lorent Saleh, por ejemplo, los tiene en mente. Creo que él está haciendo un enorme esfuerzo dentro de las diferencias ideológicas que mantenemos porque yo no soy socialista pero sí creo en el encuentro pese a las diferencias para resolver los problemas.

-Sin embargo los mediadores han sido cuestionados por algunos líderes de la oposición venezolana

-¿Cuál oposición? No sé cuál es la oposición. ¿Cuál país? si está destruido. ¿Cuáles líderes? La oposición no es solamente para ir a las contiendas electorales. En Venezuela no hay oposición, hay contiendas electorales. ¿Cuál es la lucha de todos los partidos? Unas elecciones, pero ¿quién resuelve los problemas de hambre? La oposición está desvinculada de la gente. Por eso hablo de un gran acuerdo nacional para que el gobierno desmonte el control de cambio, desmonte los controles de precio y frene la inflación.

-¿Quiénes serían los actores de ese acuerdo?

-Todos. El diálogo ha fracasado porque no está Fedecámaras, porque no están los editores, pero ya vamos a estar. Porque no están los estudiantes, porque no están las universidades. Los políticos nacieron para sustituir las guerras pero ahora le dicen a la gente que la vía es trancar las calles, cerrar autopistas, la marcha sin retorno.

-¿La oposición entonces no ha sabido capitalizar el descontento evidente en la sociedad?

-No, la prueba es que la gente los abandonó. Aunque esta es una revolución sin gente, del gobierno sin pueblo, la oposición tiene un drama peor porque siendo la mayor fuerza electoral la gente no apoya sus convocatorias. La gente está buscando medicinas, comida. Cómo se va a la calle con hambre. La gente quiere que su oposición presione al gobierno para resolver esto. La presión debe ser negociación, acuerdos mínimos. El gobierno tiene que ceder, fijar las elecciones. La oposición tiene que abandonar el atajo, la ruta violenta y el golpe. Y decirle la verdad al país. Aquí no hubo revocatorio no sólo por los obstáculos del TSJ, sino porque se presentó a destiempo, no hubo enmienda no sólo por los abusos del TSJ, sino porque hubo una guerra interna entre Julio Borges y Henri Ramos Allup. Agotadas las vías constitucionales queda la negociación para que este año haya elecciones regionales y el año que viene presidenciales.

García advierte que si no hay acuerdos no habrá elecciones de ningún tipo, debido a la naturaleza del gobierno.

La oposición tiene a la gente pero no tiene el poder político, que sí lo tiene el gobierno porque el partido político más importante en Venezuela es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y la tiene el régimen.

Subraya que cualquier confrontación puede dejarnos sin país y nadie querrá ser presidente ni transitorio ni permanente de un país en ruinas.

Anarquía comunicacional

En cuanto a la salida del aire de CNN en español por parte del gobierno indicó que se trata de una política sistemática del modelo que impera en Venezuela, que no acepta la propiedad privada, ni la libertad de expresión ni la libertad económica. “El estatismo es incompatible con la libertad de empresa y CNN es un medio que defiende la libertad de expresión. Los estatistas defienden la propaganda”.

Añade el periodista que los controles siempre producen anarquía.

“Si controlas la prensa produces anarquía y el gobierno crea el mercado negro de la información, la anarquía comunicacional, cualquier persona dice cualquier cosa ante la desinformación”.

A su juicio el gobierno se hace más daño al cerrar los medios de comunicación que el daño que la ha hecho a la oposición.