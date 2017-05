Por más de dos horas se prolongó la represión en Bararida

Vecinos de la urbanización Bararida, al este de Barquisimeto, como lo han hecho sin pausa desde que comenzaron las manifestaciones antigubernamentales en la región, tomaron la avenida Libertador, este martes por la tarde, para mostrar el descontento ciudadano. Momentos después, a las 6.00 de la tarde aproximadamente, llegaron funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) para obligarlos a irse.

Pese a que los manifestantes ejercían su derecho dejando un canal abierto para la circulación de los vehículos, los uniformados sin intentar convencerlos de desistir verbalmente, recalcaron algunos vecinos, lanzaron bombas lacrimógenas.

Una vez despejada la vía se concentraron en aplicar el mecanismo represivo contra los habitantes de los edificios de Bararida II. Frente a la entrada del bloque ocho, los funcionarios disparaban las bombas. Desde adentro respondían de tanto en tanto con cocteles molotov.

Hasta pasadas las 8.00 de la noche, calculaban las personas que miraban desde una de las veredas de la urbanización, los efectivos habían utilizado más de 80 bombas.

Salvo por la sensación de asfixia y el ardor en las vías respiratorias hasta esa hora no había lesionados por los ataques. Sí se contaron por lo menos cinco carros accidentados por haber caído en las alcantarillas desprovistas de rejas, cerca de La Botella. Anoche, Polilara no cerró la avenida desde una distancia prudente, como lo hacen normalmente cuando hay protestas. Se limitaron a permanecer en la orilla de la avenida Libertador con avenida Morán; de modo que los carros circulaban por la arteria vial cuando frente a La Botella salían disparadas lacrimógenas y molotov de un lado a otro. “El deber de ellos (Polilara) es cerrar la vía, pero no trancan porque como aquí no pasa nada”, soltó con ironía una vecina.

Disturbios

En San Jacinto, anoche, cerraron la vía con cauchos. Ciudadanos alertaron sobre la presencia de hombres lanzando piedras a los carros y en la entrada del sector un grupo intentó saquear un camión Encava cargado, supuestamente, de alimentos. Una comisión de Polilara llegó al sitio y lo impidió.

En la Ruezga Sur, sector cinco, se reportó la presencia de encapuchados con actitud sospechosa.