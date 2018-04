Médicos en el estado Lara se unen al paro nacional convocado para este martes

Este martes acatando el llamado de la Federación Médica Venezolana (FMV), los galenos en Barquisimeto detendrán sus actividades en protesta a la grave crisis que vive el sector salud en todo el país.

La doctora Luzmila Leal, en nombre de la organización no gubernamental Médicos Unidos de Venezuela en el estado Lara (MUV-Lara) convoca no solo a los médicos en la entidad si no a toda la sociedad civil a la concentración que se llevará a cabo este martes 17 de abril en las instalaciones del Hospital Central Universitario Antonio María Pineda.

Este martes, a propósito del paro médico convocado por la FMV solo funcionarán las emergencias y las áreas críticas en todos los centros asistenciales de la región.

La protesta se llevará a cabo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

MUV-Lara extiende la invitación a los demás gremios profesionales, así como también a CTV, FTV, la Cámara de Comercio del estado Lara, Cámara de Industriales, así como a agricultores y todos los que se ven afectados por la crisis que vive Venezuela por la falta de medicinas e insumos médicos.