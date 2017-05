Médicos larenses participan en ponencia

Los médicos se mantienen en asamblea permanente desde hace un mes, planificando acciones de calle y estrategias de participación política.

Esta semana colocaron en su cronograma una ponencia con un abogado constitucionalista, acerca de la Constituyente. La exposición se realizó este jueves en el auditórium del Colegio de Médicos.

El invitado fue el abogado Jesús Jiménez Peraza, experto en la materia, quien fue juez rector del estado Lara y ha estado inmerso en este grupo de abogados que estudian los pro y contra de la Constituyente.

El presidente de la Sociedad de Médicos Internos y Residentes (Somir), Jesús Guarecuco, recordó que ellos como gremio desean instruirse en el tema, puesto que no es su área pero desean conocer cuáles pueden ser los beneficios o contras de aceptar esta propuesta del presidente Nicolás Maduro; y sobre todo en la manera en la que está propuesta, asunto en el cual el especialista hizo mucho hincapié al explicar su ilegalidad.

“Queremos tener las bases fundamentales para que cuando vayamos a protestar podamos decir: no, no estamos de acuerdo, porque no fue el método exacto en el que se debía realizar y no contempla la manera en que se solucionará la crisis que esta vivienda Venezuela”, expresó Guarecuco. Médicos residentes, internos y especialistas del estado Lara participaron en esta actividad ya pautada.

Una vez que finalizó la ponencia, los médicos se desplazaron para encontrarse con la Marcha de las Togas, acción que precisamente tenía como objetivo denunciar la Constituyente, tema que por más de media hora estuvieron analizando junto al abogado.