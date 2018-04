Médicos residentes en el Antonio María Pineda y Luis Gómez López van a paro por falta de pago

La crisis del sector salud tiene varias aristas como la fuga de talentos hacia otras latitudes en busca de una mejor calidad de vida, debido a los malos pagos que perciben los médicos en todo el país, tal es el caso de los médicos residentes en el Hospital Antonio María Pineda y en el Hospital Dr. Luis Gómez López en Barquisimeto.

Médicos residentes de ambas instituciones decidieron luego de una asamblea, ir a paro por 48 horas por falta de pagos, que en algunos casos, datan desde el año 2017. El paro inicia este martes hasta el jueves.

Residentes de postgrado de primer año no han cobrado sus salarios en los 3 meses que va de año. Asimismo los residentes de segundo, tercero y cuarto año solo han cobrado su salario base sin percibir ni bonos nocturnos, ni bono de alimentación como establece la ley.

Los residentes del postgrado del HUAMP, Hospital Dr Luis Gomez Lopez, Barquisimeto Edo. LARA inician hoy 03.04.2018, 7 am al 05.03.2018 7 am (paro por 48 horas) Los R1 no han cobrado en el 2018 ningún salario Los R2 R3 R4 cobran solo salario y no bonos nocturnos ni cesta ticke

