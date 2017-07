Ministerio de Salud no ha cumplido con pago de trabajadores

El director de salud del estado Lara, Ruy Medina, denunció que hasta la fecha el Ministerio del Poder Popular para la Salud no ha enviado los recursos para el pago de 6.307 empleados que dependen de dicha institución.

“A pesar de haber hecho la solicitud el 22 de junio para que se otorgaran 1.048.294.504 millardos para hacer el pago, solo se aprobaron 859.477.655 millones pero aún no se enviaron”, aseguró.

La autoridad de salud en la entidad larense destacó que en la cantidad solicitada no estaba contemplado el aumento correspondiente al mes de julio, debido a que para la fecha en que se hizo la maqueta, no estaba anunciado. Expuso además que de parte de la Dirección de Salud se cumplieron con todos los requisitos para que se enviara el dinero, sin embargo se desconoce el motivo por el cual no se hizo.

Más de 600 millones corresponden únicamente al salario, por lo que según lo aprobado, se mantendrían debiendo las clausulas variables del mes, tales como bonos nocturnos, dominicales, vacacionales y feriados.