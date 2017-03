MUD debe pisar el acelerador

Como un problema de estrategia política calificó Macario González la realidad de la Mesa de la Unidad Democrática, esto a propósito del editorial ¿Qué pasa con la MUD? publicado en EL IMPULSO el día de ayer.

González saludó la iniciativa y comentó que ante el escrito no puede haber molestias, al contrario, la coalición debe comenzar a escuchar a los diferentes actores de la sociedad.

“Lo plasmado allí son nuestras propias angustias y sin duda las de este país democrático”.

En ese sentido, adelantó que el editorial fue enviado a la dirigencia nacional de la organización en función de que el documento sea atendido.

“El editorial de EL IMPULSO debe ser estudiado con seriedad por las organizaciones y los líderes de la MUD porque en efecto recoge las angustias del país”.

Señaló que aunque pudieran buscarse justificaciones como por ejemplo que el revocatorio, el diálogo y la revalidación de partidos monopolizaron el tiempo de las toldas o que la MUD enfrenta un adversario desapegado a reglas claras del juego, la verdad es que la coalición también permanece en constante zozobra, incertidumbre y expectativa ante los movimientos del gobierno, que siempre le sale al paso a la MUD.

“Sin embargo no podemos justificar que entre diciembre y enero, más allá de una estructura burocrática que se le anunció al país, así como el nuevo reglamento, q algunas materias no hayan sido debatidas en virtud de una política clara, como lo dice el editorial. Específicamente en materia del CLAP, Carnet de la Patria o revalidación de los partidos. Al respecto, no hubo una posición que fuese analizada por la organización ya que son puntos reservados a la mesa nacional”.

González subrayó que la MUD-Lara envió sus puntos de vista a la dirección nacional.

“Exigimos mayor dinamismo y mayor demostración de la consolidación de la unidad. Reconozco que ha faltado esa respuesta, hemos venido saliendo a cuenta gotas de la situación de desconcierto que vive el país. Esa angustia está recogida en ese editorial”.

El dirigente está de acuerdo con que la sociedad reclama una política que oriente la salida de estas circunstancias dramáticas.

“Todo indica que este año será peor, lo que amerita una respuesta sólida y unitaria, ya no se puede esperar más. La mesa nacional debe pisar el acelerador y girar instrucciones ya que pese a los esfuerzos no se refleja una iniciativa concreta de la unidad”.

Exhortó a los dirigentes opositores a no caer en el mismo comportamiento del Gobierno, en cuanto a no escuchar los reclamos de la gente.

“Nosotros debemos oír a la sociedad y estos editoriales, lejos de molestar a alguien, deben ser atendid. Tenemos que asumir los errores con gallardía y entereza, así como buscar los correctivos necesarios.Sin duda hay un problema de estrategia política”.

Mesa eficiente

Por otra parte el diputado ante la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, considera que no es tiempo de evaluar si el nuevo formato de la MUD tiene la eficiencia necesaria, que arroje un diagnóstico asertivo del papel que protagoniza la coalición en la política venezolana.

“Por supuesto que la mesa como vocería de la sociedad democrática, de los partidos, del liderazgo político, debe estar consustanciada con ese sentimiento de la población que reclama soluciones y políticas eficientes frente a las expectativas del ciudadano. En el tiempo valoraremos cuáles son las bondades de esa nueva estructura operativa, de la nueva vocería de la mesa. Sin duda alguna que de no tener una concreción vamos a entrar en el letargo y en la misma postura del organigrama anterior que era bastante pesado para trasmitir a todos los componentes de la sociedad la estrategia y posiciones de la MUD frente al devenir diario”.

Zambrano espera que este nuevo formato tenga criterio de éxito y que el mismo pueda valorarse en un mediano plazo a fin de establecer la diferencia entre lo útil del formato anterior y lo útil del formato actual.

La mayor puesta en escena de la unidad está sujeta a la convocatoria de los procesos electorales. Luego del 6D no se ha realizado ninguna elección. El calendario electoral pondría nuevamente en el tapete la utilidad de la mesa y su poder de convocatoria.

“La mesa ha fijado su posición en torno a la grave situación del país frente a los venezolanos, el país ha podido evaluar y valorar lo que han sido las propuestas para cambiar el rumbo de Venezuela, de tal manera que la mesa ha sido eficiente”.

Enfatizó que no es posible circunscribir el éxito de la mesa exclusivamente a la vocería nacional, es necesario auditar lo que sucede en cada región y municipio.