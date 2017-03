Niños y adolescentes disfrutaron del asueto de Carnaval

Durante los carnavales que acaban de concluir se tomaron en cuenta, especialmente, a los niños y adolescentes, quienes disfrutaron a plenitud de las actividades programadas desde la alcaldía de Iribarren.

Para Carmen de Ramos, Gabriela Alfonzo y Marhú Mc Cormick, primera dama del municipio y directivas principales de Cortubar BQTO, respectivamente, la programación, a pesar de los pocos recursos, fue todo un éxito.

La esposa del alcalde destacó la importancia por la recuperación de los espacios públicos para la población, que en esta oportunidad permitieron su disfrute por parte de los más pequeños.

La señora de Ramos destacó la actividad desarrollada en el Parque Barquisimeto, anteriormente llamado redoma del Obelisco, donde, calcula, se reunieron más de 5 mil personas que disfrutaron de las atracciones que se presentaron.

Igualmente hubo actividad el lunes, allí y en otros puntos de la ciudad, siempre con la chiquillería en primer lugar.

La primera dama del municipio no pudo ocultar su satisfacción por los resultados de la programación que buscó el beneficio de los más pequeños en primer término.

Por otra parte, anunció el reinicio de las operaciones a niños, comenzando con los de adenoides.

Gabriela y Marhú hicieron hincapié en la Carrera del Color que se llevó a cabo el sábado, con partida y llegada en el paseo Juan Guillermo Iribarren.

Unas dos mil personas de diferentes edades participaron en el evento que llenó de color, no sólo esa área de la ciudad sino también las incluidas en el recorrido.

La actividad culminó con el lanzamiento de miles de globos de colores.

Dijeron que desde Cortubar, BQTO y la Fundación del Niño, la alcaldía de Iribarren tiene en carpeta varios proyectos para llevar alegría a los pequeños en los diferentes sectores, tomando como sittio de concentración cinco puntos rescatados para la ciudadanía, como son: el Parque Barquisimeto (redoma del Obelisco), paseo Juan Guillermo Iribarren, Santa Rosa y otros dos en la ciudad.

Como ya lo había advertido el alcalde Alfredo Ramos, la crisis que afecta a Venezuela, de la que no escapa Barquisimeto, no está para pomposas celebraciones, con inversiones millonarias como las que se hicieron en Caracas, con artistas extranjeros, pero no se podía cortar la ilusión de los más pequeños de Barquisimeto de lucir sus disfraces de Carnaval.