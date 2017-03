Nóminas de los partidos están validadas

En virtud de la responsabilidad que tiene la ciudadanía ante el proceso de renovación de los partidos políticos se efectuó un foro el día de ayer en el Colegio de Abogados del estado Lara con la participación del abogado Enrique Romero, presidente del colegio; Daniel Antequera, diputado ante la AN y José Luis Yépez, comunicador social.

Apuntó el Dr. Romero que en lugar de dirigir esfuerzos hacia un proceso de relegitimación en el país debe hablarse de elecciones.

Explicó que la Ley de Partidos Políticos hace referencia a aquellas organizaciones que no hayan participado en dos períodos constitucionales y no precisamente de alcaldes o gobernadores ya que los partidos no solo postulan alcaldes, gobernadores o diputados.

Si así fuere cada vez que hay un período constitucional de alcaldes, gobernadores, diputados o concejales, los partidos tendrían que hacer lo que establece el artículo 26, que los partidos renovarán en el curso del año que comience cada período constitucional su nómina de inscrito.

Es decir, tendrían los partidos que legalizarse cada cierto tiempo. Período constitucional es período presidencial y no ha habido en el país dos período presidenciales consecutivos.

La inscripción de los partidos se cancelará cuando hayan dejado de participar en las elecciones en dos períodos constitucionales consecutivos.

“En la elección presidencial Chávez-Capriles cada partido fue con su tarjeta. Quiere decir que están legalizados. Luego, en la elección Maduro-Capriles, los partidos se agrupan bajo la tarjeta de la MUD. Sería el primer período constitucional que los partidos no se presentaron a una elección. ¿Dónde está el segundo período constitucional consecutivo para decir que está ilegales?”.

Expone el abogado que ir al proceso de renovación implica hacerle el juego al gobierno y bailar al son que al CNE le provoque.

“No entiendo por qué las organizaciones políticas han preferido jugar el juego del CNE. No hay necesidad de relegitimar nada o volver a inscribir a las organizaciones políticas, para mí están validadas”.

Romero reiteró que más allá de la relegitimación de los partidos la sociedad tiene que exigir elecciones. Subrayó que debe iniciarse de inmediato un proceso de presión para acudir a las urnas cuanto antes.

Por su parte el diputado Daniel Antequera insistió en que se está a las puertas de la destrucción de los partidos políticos y de la propia coalición por lo cual es pertinente dejar de lado los intereses individuales.

“Es perverso poner a pensar a los venezolanos de manera individual. La renovación administrativa de las nóminas es un reto debido a las trabas que impone el CNE al colocar tan pocas máquinas y tan poco tiempo”.

Asegura Antequera, como secretario general de La Causa R en Lara, que el partido no acompañará este proceso perverso, en medio de una democracia nada clara.

“Hay que ser sensatos. La gente nos quiere ver unidos. Nosotros en La Causa R no tenemos miedo, no tememos que nos ilegalicen. Sería un honor para nosotros que esta dictadura nos ilegalice porque eso significa que estamos trabajando en pro de la democracia”.

Añadió el parlamentario que la Mesa de la Unidad es un sentimiento nacional, por lo cual sería un grave error boicotearla, sin mencionar que la gente siente mayor confianza en la tarjeta de la MUD.

“Si perdemos el foco nos colocaremos en grave peligro. Fortalecer la unidad es la tarea”.