Nueva suspensión del Consejo Estadal

Por tercera vez consecutiva, fue suspendida la sesión extraordinaria del Consejo Estadal de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del estado Lara (CECPP), debido a la falta del quórum requerido, así lo informó este jueves el Secretario General de Gobierno, Erick Valles.

“Lamentablemente no se pudo llevar a cabo la sesión. Hoy se iba a presentar el Plan Operativo Anual (POA) 2017 de la Gobernación Progresista, en el cual están involucradas obras de gran envergadura para nuestra entidad en materia de salud, vialidad, seguridad y servicios”, expresó Valles.

Del mismo modo, aseguró que no entiende por qué los diputados y demás miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) que integran el CECPP no asisten a las reiteradas convocatorias. “En conversaciones sostenidas este miércoles, algunos de los presentes en el Palacio de Gobierno nos manifestaron que algunos alcaldes oficialistas no pudieron asistir y se comprometieron a concurrir este jueves a las nueve de la mañana, sin embargo, no cumplieron su palabra”, sostuvo.

En este sentido, indicó que se pautará nuevamente la sesión extraordinaria para el viernes 30 de diciembre. En caso de que se suspenda por falta de quórum, harán otra convocatoria el sábado 31 de diciembre de 2016.