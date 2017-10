Oposición debe trabajar por lograr el voto útil en las gobernaciones

A pesar del ventajismo que tiene el oficialismo, la posibilidad de la oposición se asienta en que por primera vez en la historia electoral del país, el 60 por ciento de la ciudadanía manifiesta estar dispuesta a concurrir a las elecciones regionales del domingo 15 del presente mes.

Coinciden en tal apreciación el Dr. Rafael Simón Jiménez, ex primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, abogado y docente universitario; el profesor Pedro Pablo Alcántara, ex diputado de la Asamblea Nacional e integrante de la dirección nacional de Voluntad Popular; y la Dra. Sobella Mejías, ex rectora del Consejo Nacional Electoral, organismo del cual fue presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral, entre otros cargos.

Los entrevistados se refirieron a algunos aspectos que se han presentado en los últimos días después que el Consejo Nacional Electoral realizó la convocatoria a las elecciones regionales: la sustitución de candidatos en la tarjeta de votación, ya que, como en el caso de Lara, sigue apareciendo la foto de Luis Florido cuando este fue desplazado en las primarias por Henri Falcón; los ofrecimientos de pensiones y beneficios a las madres pobres por parte de la candidata del oficialismo, Carmen Meléndez; el ventajismo por parte del Ejecutivo nacional y la actitud asumida por el CNE.

De igual modo hicieron referencia a lo que debe hacer la oposición antes y durante el proceso electoral.

Naturalmente, hablaron de la abstención, que consideran como el mejor medio que tiene el Gobierno para desmotivar a los electores opositores y desde luego sacar ganancia hacia sus candidatos. Las elecciones regionales tradicionalmente registran un alto porcentaje de abstención a diferencia de las presidenciales.

Es imposible competir en igualdad de condiciones con el chavismo madurismo en una contienda electoral cuando descaradamente el árbitro electoral siempre se ha caracterizado por favorecer al oficialismo, dijo el Dr. Jiménez.

Los candidatos del oficialismo, responsables de la crisis económica, política y social, a sabiendas del enorme descontento que existe en la población, en su desespero por no perder los espacios del poder, están aferrándose a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas de la tercera edad a quienes les están ofreciendo pensiones del Seguro Social, a las madres de familia que no tienen ingresos permanentes, a los jóvenes que carecen de mercado de trabajo y sobre todo a los habitantes de las barriadas, a quienes les ofrecen bolsas o cajas de comida, a fin de comprarles la conciencia y lograr sus votos, comentó Pedro Pablo Alcántara. Tratar de hacerles olvidar por momento esta crítica situación, que jamás se había visto en el país, resulta cruel, porque no se puede obviar la negativa del Gobierno en reconocer el malestar que crece cada día, porque no solamente hay una escasez de alimentos esenciales, sino que el gremio farmacéutico ha advertido que la falta de medicamentos sobrepasó el 85 por ciento, lo que quiere decir que la gente está expuesta a morir por la ausencia de las medicinas que necesita para cualquier tratamiento.

Y es grave que un Gobierno incapaz, indolente e irresponsable, como el que tenemos, se niegue a recibir la ayuda humanitaria que se nos ofrece desde el exterior, expuso por su parte la Dra. Sobella Mejías. El modelo económico, político y social del socialismo del siglo 21, que es lo mismo que el comunismo, ha resultado un fracaso en todas partes donde se ha implantado, desde la hoy desparecida Unión Soviética, a la Cuba de los Castro, que fue la inspiración de Chávez para desgobernar a Venezuela. Esa falta de alimentos se debe, fundamentalmente, a la expropiación de las fincas que se hallaban en plena producción, a una enorme cantidad de empresas dedicadas a la agroindustria y, por supuesto, a las malas políticas económicas que han resultado en un estruendoso fracaso.

Los candidatos a gobernadores del oficialismo están hablando de los problemas como si acabaran de llegar al poder cuando desde hace 18 años hemos venido sufriendo los embates de un régimen totalmente desfasado.

Ante un gobierno que puede competir con trampa y que se encuentra en situación escuálida, debe haber una manera de neutralizarlo, plantea el Dr. Jiménez.

A tal efecto, indica que la forma de lograr ese objetivo será mediante, primero, la concentración del voto y, segundo, llevar a cabo la motivación al electorado con el fin de reducir la abstención. Estos dos aspectos se conocen como el voto útil. Y lo tercero es salvaguardar la votación. Para ello hay que desplegar una voluntariado que vaya a cuidar los votos en cada uno de los centros instalados por el Consejo Nacional Electoral.

Oposición debe tener plan de contingencia

En todos los procesos electorales, dice el Dr. Rafael Simón Jiménez, la oposición ha tenido que luchar contra un gobierno que ha utilizado todos los recursos que le da el poder para ahogar a los candidatos de la oposición. Estos han ido en las condiciones más desventajosas. Porque ha sido descarado el ventajismo electoral, la utllización de recursos públicos, la intimidación a los trabajadores de la administración pública y el chantaje a los beneficiarios de los programas sociales. Ahora es mucho mayor la aplicación de esas prácticas, porque antes cuando contaba con apoyo popular sí era posible hacer triquiñuelas, ahora cuando su situación es angustiosa porque ha perdido el respaldo, es de imaginarse de lo que será capaz.

-¿Qué puede hacer la oposición cuando el propio Gobierno ha venido sosteniendo que esta revolución llegó para quedarse?

-Prepararse con un plan de contingencia, ya que pareciera que el CNE no va a permitir que haya cambios en la boleta de votación para que los desfavorecidos en las elecciones primarias no puedan renunciar.

Ese plan de contingencia tiene que buscar que los electores voten por la tarjeta o tarjetas del candidato escogido en las primarias. Sólo en Carabobo, Miranda y Nueva Esparta, donde hubo consenso, no habrá incidencia.

Aquellos sitios donde hubo pluralidad de candidatos, como Táchira, con ocho aspirantes o en Barinas, tres, puede tener incidencia, porque cualquier persona que vote por tarjetas que no apoyaron al candidato ganador, perderán su voto.

Esa es la razón para llamar a concentrar el voto, llamar a votar por la tarjeta donde efectivamente aparece el candidato demócrata y ejercer el derecho.

El porcentaje más alto de participación

Frente al ventajismo descarado del gobierno de Maduro y sus candidatos a las gobernaciones a los ciudadanos demócratas se nos presenta un desafío, declaró Pedro Pablo Alcántara. No es la primera vez que el CNE ve accionar ilegalmente a los candidatos del Gobierno y no les sanciona. Los fondos públicos sostienen las candidaturas oficialistas.

En estos momentos estamos viendo cómo los candidatos del Gobierno obtienen facilidades para ofrecer a sectores vulnerables beneficios que indudablemente no pueden proporcionar los aspirantes de la oposición, tales como pensiones a las personas de la tercera edad que nunca cotizaron al Seguro Social, carnets de la patria a madres de familia muy pobres y recursos extraordinarios para el gobierno paralelo que encabeza Reyes Reyes.

Los ciudadanos anteponen sus valores y principios y derrotarán al ventajismo una vez más.

Estas condiciones adversas no pueden detener la tendencia nacional por la participación que ya alcanza el 60 por ciento de acuerdo a los estudios de Datanálisis, Hercon, Instituto Venezolano de Análisis de Datos, y otros grupos que hacen encuestas para el sector privado de la economía. Es el más alto porcentaje en la historia de las elecciones regionales, porque la media nacional de abstención oscila entre el 45 y el 50. La oposición ganó apenas tres gobernaciones la última vez debido a la abstención. Pero la situación económica de aquel entonces no es comparable a la que estamos viviendo. La hiperinflación llegó de mano del Gobierno. Y en este instante, esa hiperinflación, la escasez y la inseguridad son los tres temas más preponderantes.

El CNE trata de desmoralizar al electorado

Los candidatos a gobernadores por parte del Gobierno representan un modelo que ha fracasado en el mundo, dijo la Dra. Sobella Mejías. Venezuela siendo uno de los países más ricos de Latinoamérica, hoy es la nación que presenta la mayor depauperación del continente, porque el hambre está matando a miles de personas.

Ni los Claps, ni una pensión, ni un trabajo circunstancial pueden solventar la grave crisis alimentaria y la hiperinflación que ha sido el peor mal que ha traído esta situación generada por las malas políticas de Maduro. Ahora a quienes se les ofrecen beneficios por las elecciones regionales tienen una nueva misión: la misión agarre.

La alianza perfecta es la que se impondrá con la votación democrática. La Constitución y las leyes establecen que las organizaciones políticas pueden sustituir las candidaturas antes del evento electoral. Si es por causa de muerte, se puede hacer dos días antes.

A nivel nacional, salvo en aquellas entidades donde hubo consenso, se realizaron sustituciones.

El CNE está tratando de demoralizar al pueblo, porque ese organismo como el Gobierno le tienen miedo al voto y trata de enredar las cosas.

Lo importante es salir masivamente a votar de manera que la democracia se imponga sobre la dictadura. Hay que recordar que el voto es secreto. Este es un mensaje a los integrantes de la fuerza armada, a empleados públicos y beneficiarios de programas sociales, para que no se dejen intimidar.

En Lara recomendamos votar por la tarjeta de Acción Democrática, abajo y a la izquierda, con la foto de Henri Falcón, quien representa la fuerza de la unidad democrática.