Palavecino “en punta de lanza” contra Constituyente y Gobierno

Autoridades, estudiantes y líderes vecinales del municipio Palavecino, en cabildo abierto celebrado la mañana de este martes, rechazaron contundentemente la propuesta presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) comunal por considerar y acordar que, entre otras cosas, su ejecución no tiene fundamento constitucional y que no resolverá los problemas cotidianos de los venezolanos, como lo son el desabastecimiento, la escasez de medicinas y el alto costo de la vida.

En la sede del Instituto Municipal Social de Palavecino (Imsopal) de la avenida La Mata, Cabudare, se reunió el grupo de palavecinenses acatando el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional.

La sesión número 50 del Concejo Municipal de Palavecino (CMP) inició pasadas las 11:00 a.m., tras el sonar de las gloriosas notas del Himno Nacional y un sentido minuto de silencio en honor a los más de 40 venezolanos caídos en más de un mes de protestas en el país.

El presidente del CMP, Freddy Pérez, fue el primero en intervenir en el debate para afirmar que el Gobierno nacional es el responsable de la crisis política y social que aqueja a la nación.

“Este municipio ha sido punta de lanza de la lucha de todos y está de frente en la defensa de la Constitución de 1999 (…) Este es un Gobierno fascista, un Gobierno que echó a un lado la Constitución y que hoy pretende hacer una Constituyente que no es más que un mecanismo para perpetuar a una cúpula podrida de corrupción y represión”, dijo.

Después intervinieron brevemente el estudiante de la UCLA, Euric Vergara; la esposa del preso político detenido en 2014 Jimmy Torres, Linda Meléndez; la habitante de Valle Hondo, Nelly Giménez; el vecino de la urbanización El Recreo, Leonardo Patrullo; la representación del sector microempresarial, Alberto Uzcátegui; así como dirigentes políticos y los ediles de la jurisdicción Crismary Álvarez, Mercedes Duarte, Daniel Orellana y Óscar Réquez.

El alcalde José Barreras dio cierre a la actividad sosteniendo, durante una exaltada intervención, que las nuevas generaciones recordarán con agradecimiento la lucha que los palavecinenses llevan hoy.

“Esto se trata de una lucha por defender la República. Esta Constituyente no es ni originaria ni universal. No es originaria porque no se va a permitir al pueblo decidir si quiere la reforma de la Carta Magna. Y no es universal porque el Gobierno no quiere que votemos todos, de manera igualitaria, directa y secreta, sino que quiere garantizarse la mayoría de constituyentistas”, explicó Barreras.

Acuerdo en cabildo

Por creer que con la ANC el Ejecutivo trata de imponer un modelo de Estado distinto al que aspira la mayoría del país y busca ‘constitucionalizar’ un régimen dictatorial que ya no cuenta con apoyo popular, el cabildo acordó:

-Hacer un llamado al Poder Electoral para la realización de las elecciones regionales y municipales.

-Exhortar al pueblo de Palavecino a la conformación de los comités de defensa de la Constitución.

-Llamar a mantener la movilización ciudadana de manera pacífica, hasta tanto se restituya el hilo constitucional quebrantado por el Gobierno nacional.

-Rechazar la represión desmedida por parte de los miembros de las FANB que viola abiertamente los derechos fundamentales.

-Manifestar el sentimiento de solidaridad y sentido por los asesinatos de ciudadanos larenses y venezolanos, por querer un mejor país y ejercer su derecho, en mano de los brazos armados del Gobierno.